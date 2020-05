La maggior parte delle Università ha deciso di proseguire con gli esami a distanza

Dal 4 maggio, gli Atenei hanno ottenuto il via libera per la ripresa degli esami universitari in sede

Maggio è il mese che precede l’inizio della sessione estiva degli esami universitari, ma quest’anno sarà tutto molto diverso. Nonostante l’apertura alla possibilità – seguendo rigidi protocolli sul distanziamento e la sicurezza nelle strutture – di riaprire alla presenza in Aula per quel che riguarda non solo le sedute di Laurea, ma anche le prove scritte e orali di ogni singola materia, molti Atenei hanno deciso di mantenere lo status quo iniziato con l’avvio della fase di emergenza sanitaria legata al Coronavirus.

Per il momento, molte Università hanno riaperto i propri portoni e cancelli, ma limitatamente a un ingresso contingentato (e su prenotazione) a biblioteche e laboratori. Gli esami universitari, invece, proseguiranno in via telematica e a distanza per via degli spazi ridotti all’interno delle strutture italiane. Come riporta Il Corriere della Sera, sono pochissime le eccezioni. Una di queste è rappresentata da La Sapienza di Roma che darà il via alla sessione estiva de visu, ovviamente con indicazioni ben differenti rispetto a quelle a cui eravamo abituati.

Esami universitari proseguono a distanza

La fase due delle Università italiane è partita il 4 maggio, con il dpcm che dava indicazioni sulle riaperture. I rettori, che si sono riuniti ieri in una riunione telematica, si stanno però muovendo direttamente sulla fase 3 (che andrà da settembre al 31 gennaio): l’obiettivo è quello di riprendere le attività con l’inizio del nuovo anno Accademico, anche se sono ancora molto forti le perplessità e per una decisione finale servirà altro tempo.

Il caso dei fuorisede e le lezioni a distanza

Perché la questione degli esami universitari viaggia anche sui binari paralleli delle lezioni che potrebbero riprendere in forma frontale, forse, solo a partire dal 2021. Il motivo non è puramente sanitario. Molti degli studenti che frequentano gli Atenei sono fuorisede e, vista la situazione, alcuni di loro hanno disdetto i propri contratti di locazioni nelle città in cui sono andati a studiare. Un problema che deve essere necessariamente affrontato per non lasciare nessuno indietro e consentire a tutti un pari diritto di studio.

(foto di copertina: esterno Università La Sapienza – da Google Maps)