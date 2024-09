Il concetto di entertainment applicato ai contenuti digitali su sport e allenamento

Lo abbiamo detto anche in altri articoli del nostro approfondimento di oggi. La palestra digitale sta prendendo piede sempre di più, individuando nuove direttrici per gli appassionati sulle quali spostarsi. Non è più un’esigenza collegata al periodo di isolamento e contenimento sociale, non è più una forzatura dettata da un rischio di contagio sanitario che ci ha costretti a restare in casa per diverse settimane senza rapporti con l’esterno: le piattaforme che supportano l’esercizio fisico attraverso contenuti multimediali sono diventate una vera e propria esigenza, una vera e propria commodity con cui arricchire le offerte e le proposte di fitness. Ecco perché è importante valutare come, oggi, ci sia sempre più necessità di app entertainment per gli allenamenti.

LEGGI ANCHE > Il mondo fit dei social network dovrebbe essere maggiormente regolamentato?

App entertainment per l’allenamento: le tre caratteristiche principali

Musica, ambientazioni e didattica sportiva sono i tre principali filoni all’interno dei quali si muovono le proposte di intrattenimento di tutti gli operatori che uniscono l’allenamento alla tecnologia digitale, ai suoi supporti, ai suoi contenuti multimediali. Nel corso dell’analisi di mercato che abbiamo condotto in un altro punto del nostro monografico di oggi, è emerso come le playlist musicali, magari scandite al ritmo di una sessione di allenamento, rappresentino sicuramente un’area su cui puntare.

Il secondo contenuto preferito nelle app che uniscono fitness e intrattenimento è rappresentato da una sequenza di immagini esotiche in alta qualità, che possano essere proiettati su dispositivi mobili e su schermi della palestra (sia quelli più grandi, sia quelli collocati in corrispondenza degli attrezzi) per favorire e migliorare il comfort dell’utente che esegue esercizi fisici. Chi propone queste immagini – che hanno elevati standard qualitativi, ma che possono essere prodotte in maniera abbastanza seriale – garantisce che possano favorire la scansione dell’esercizio fisico: accelerano o rallentano in base al ritmo, alla resistenza e alle pendenze del terreno.

Il terzo contenuto, quello più classico, è rappresentato dalla riproduzione degli esercizi in video, eseguiti da professionisti, che – attraverso consigli e indicazioni – suggeriscono all’utente della palestra digitale (o dell’app che contribuisce a costruire questo ambiente) come ottimizzare al meglio il proprio allenamento. È il filone maggiormente praticato – almeno qualche anno fa – dai content creator del fitness. Che adesso, come avremo modo di vedere in un altro articolo del nostro monografico, hanno cambiato le proprie abitudini di pubblicazione.