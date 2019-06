L’addio di Ennio Morricone al cinema

Ennio Morricone non comporrà più musiche per il cinema

Ennio Morricone ha deciso di dire basta alle musiche per il cinema. Il maestro, doppio premio Oscar per le colonne sonore, vincitore di 10 David di Donatello, ha annunciato il suo addio alla musica per il grande schermo. Nel corso della cerimonia di consegna del premio organizzato dal Presidio Culturale Italiano, ha affermato che la sua produzione – fatta eccezione per il sodalizio con Giuseppe Tornatore – terminerà qui.

Ennio Morricone e l’addio alla musica da cinema

O meglio, terminerà per le musiche da cinema. La mente e il pianoforte di Ennio Morricone sono sempre più ferventi di attività, nonostante i suoi 90 anni. «Ho già scritto una messa e un concerto per due pianoforti e archi – ha detto Morricone nel corso della presentazione -. Insomma, voglio continuare a fare quello che ho sempre fatto, la musica assoluta, io la chiamo così».

Il ricordo di Ennio Morricone nell’immaginario collettivo

Il rapporto tra Ennio Morricone e il cinema sembrava indissolubile. Nel corso della sua carriera, il maestro ha composto musiche inserite in 20 album, ha vinto l’Oscar nel 2016 per la colonna sonora di The Hateful Eight e ha ottenuto anche il prestigioso riconoscimento di Hollywood alla carriera. Associato nell’immaginario collettivo alle colonne sonore dei film di Sergio Leone e, in generale, dei film western all’italiana, ora il maestro ha deciso di chiudere forse definitivamente questa parentesi.

Da qui in avanti, la sua sarà solo la musica delle profondità e delle altezze, quella che riguarda da vicino la grande tradizione autoriale italiana e che ha reso il melodramma e la musica da camera del nostro Paese una grande eccellenza internazionale. Ennio Morricone continuerà a regalare melodie. Ma il grande schermo non potrà più beneficiarne se non nei grandi cult e nel suo ricordo incancellabile.

