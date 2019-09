L’annuncio di Emma Marrone: «Devo fermarmi per un problema di salute»

Un annuncio che tiene sulle spine tutti i suoi fan. Emma Marrone ha annunciato di doversi fermare per via di un problema di salute. La cantante fiorentina lo ha comunicato attraverso un post Instagram condiviso anche sulle sue altre pagine social. Non sappiamo di cosa si tratti, ma la stessa 35enne ha annunciato che non parteciperà per questo motivo al prossimo evento che doveva vederla salire sul palco: il concerto organizzato da Radio Italia a Malta. Ora i suoi fan sono in apprensione.

«Succede. Succede e basta. Questo non era proprio il momento giusto, ma in certi casi nessun momento lo sarebbe stato. Da lunedì mi devo fermare per affrontare un problema di salute – ha scritto Emma Marrone sul suo profilo Instagram -. Ve lo dico personalmente per rassicurarvi e per non creare allarmismi inutili». L’effetto, però, è l’esatto contrario con migliaia di commenti che, oltre a mandare un abbraccio virtuale alla cantante, si interrogano sulla gravita delle sue condizioni di salute.

Emma Marrone si ferma per problemi di salute

Soprattutto l’immagine utilizzata per lanciare questo messaggio non lascia presagire nulla di buono: «La vita è ciò che ti accade quando sei tutto intento a fare altri piani». Parole che aggiungo ansie all’annuncio fatto dalla stessa Emma Marrone. Nel suo passato, infatti, era già stata colpita da un tumore oltre dieci anni fa. Ed è per questo motivo che questo suo triste annuncio ha provocato molte reazioni.

