Emergency, 25 anni di impegno: la diretta della manifestazione | VIDEO

Per festeggiare i suoi 25 anni di impegno EMERGENCY tornerà questo weekend nella città dove è nata. Per raccontare con dibattiti, spettacoli e concerti un altro modo di resistere insieme. In diretta web da Milano venerdì 28 e sabato 29 giugno #diguerraedipace. Sul palco: Gino Strada, Rossella Miccio, Zoro, Elio, Beppe Sala, Il Terzo Segreto di Satira, Enrico Mentana, Renzo Piano, Massimo Giannini, Ambra Angiolini, Luca Barbarossa, Luca Bottura, Chiara Galiazzo, Nada, Daniele Silvestri, Lo Stato Sociale, Nina Zilli e tanti altri ospiti.

Questi gli appuntamenti di sabato 29 giugno:

Sabato 29 giugnoalle ore 10.05 nel Teatro Dal Verme il sindaco di Milano Beppe Sala intervistato da Il Terzo Segreto di Satira in “Milano: una città controcorrente, un’alternativa che resiste”.

Alle 12.05 Enrico Mentana in “I lati oscuri del mondo dei media: come lavorare per un’informazione libera”.

Alle 15.05 Gino Stradae Renzo Piano intervistati da Massimo Giannini in “L’eccellenza come atto di resistenza creativa: la sfida di EMERGENCY in Uganda”.

Alle 17.05 il giornalista Massimo Giannini in “Populismo e fascismo: come riconoscerli, anticorpi e rimedi”.

Alle 21.15 gran finale nell’Arena civica con Concerto per Emergency. Sul palco: Ambra Angiolini, Luca Barbarossa, Luca Bottura,Chiara Galiazzo, Nada, Daniele Silvestri, Lo Stato Sociale,Nina Zillie tanti altri ospiti.