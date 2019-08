Emanuele Filiberto imita Salvini: «Gli italiani mi stanno chiamando»

A volte ritornano. Dopo Flavio Briatore che ha lanciato l’idea (e non solo) di un suo movimento politico che darebbe appoggio a un Esecutivo targato Lega, ecco che dalle pagine social arriva anche una ‘candidatura’ – con accenni ironici – da parte di Emanuele Filiberto. L’erede di Casa Savoia ha scritto di aver ricevuto moltissime chiamate dagli italiani che si sono stancati del comportamento dei politicanti italiani. Poco più di un anno fa, invece, aveva rilasciato un’intervista a Libero in cui si era detto pronto a rientrare nei piani politici del Bel Paese che merita qualcosa in più rispetto a quanto si vede nel quotidiano.

«Lo faccio alla Salvini… Sto ricevendo milioni di messaggi di italiani stufi di questa Repubblica delle banane e del comportamento ridicolo dei suoi politici – scrive Emanuele Filiberto nel suo post Facebook in cui posta anche l’immagine di un tweet del leader della Lega che dice, più o meno, le sue stesse cose -. Che facciamo????». Una presa di posizione tra il serio e il faceto, ricalcando il mood social di alcuni politici con un riferimento ben espresso e sottolineato all’interno del suo post.

Emanuele Filiberto imita Salvini

Ed Emanuele Filiberto esagera rispetto a Matteo Salvini, parlando addirittura di milioni di messaggi. A parte l’ironia, il vero pensiero dell’erede di Casa Savoia è espresso nel prosieguo del suo post su Facebook, quando parla di «comportamento ridicolo dei politici» e di italiani «stufi di questa Repubblica delle Banane». La scorsa estate, per sostenere una sua improbabile discesa in capo, aveva anche fatto riferimento ad alcuni sondaggi, con il 15% degli italiani che vorrebbero un ritorno alla Monarchia, con l’8% degli intervistati che ha fatto il suo nome come Re d’Italia.

I commenti degli italiani

In molti stanno ironizzando sotto il post social di Emanuele Filiberto, mentre altri l’hanno preso sul serio: «Altezza, sul gruppo dedicato a Suo Padre, che umilmente mi onoro di amministrare, ci sono decine di inviti e di sostegni per una Sua discesa in campo. Noi siamo e saremo sempre al Suo fianco», recita un commento. Un altro, invece, sogna il suo ritorno: «Candidati in politica Emanuele,ma con idee chiare,una squadra forte e fedele è lontano dai giochi di palazzo;crea un qualcosa di nuovo nel quale gli italiani possano credere».

