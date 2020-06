Il tweet della Meloni sulle minacce antisemite a Emanuele Fiano: «Solidarietà da me e da Fratelli d’Italia»

Emanuele Fiano, deputato del Partito Democratio, è l’ultimo di tre figli di Nedo Fiano, deportato ad Aushwitz e unico sopravvissuto di tutta la sua famiglia. Come denunciato su Facebook ieri sera, il Dem ha ricevuto un’immagine di Hitler con una scritta «Nel forno!». La solidarietà al politico è arrivata immediatamente da alleati e opposizione, compresa Giorgia Meloni. Niente solidarietà da parte di Matteo Salvini – almeno per ora e perlomeno non pubblicamente – che sui suoi social non ha scritto nulla sull’accaduto. Non bisogna andare molto indietro – solo a ottobre 2019 – per ritrovare le parole di Fiano – primo firmatario di una proposta di legge contro la propaganda fascista – che chiedeva conto al leader leghista dei suoi rapporti con lo svizzero Roger Etter, pregiudicato noto anche per aver fondato l’associazione di estrema destra Fratria.

«Non ho voglia di rimanere solo ad incazzarmi»



Queste le parole su Facebook con cui Fiano ha deciso di rendere noto il gesto di cui è stato vittima. La solidarietà è arrivata immediatamente da ogni parte. Il Pd ha scritto una nota in merito: «La foto recapitata a Fiano rappresenta un gesto disgustoso, stupido, antisemita. Un’offesa ai milioni di morti nei campi di concentramento, ai milioni di caduti durante la guerra per sconfiggere il nazifascismo e restituire all’Europa libertà e democrazia. Tutti i democratici si stringono a lui, e a tutte le vittime di atti antisemiti, razzisti, violenti, oltraggiosi – e in questi ultimi anni purtroppo non sono poche – per testimoniare insieme il rifiuto di tali gesti, e la nostra voglia di sconfiggerli ora e sempre»

Le reazioni dei politici alleati

Il presidente della Camera Fico ha espresso via Twitter «solidarietà mia e di Montecitorio ad Emanuele Fiano per le ributtanti minacce antisemite ricevute. Un’offesa alla memoria dei milioni di morti nei campi di sterminio: parole ed immagini che non possono appartenere al dibattito pubblico. Dobbiamo condannarle tutti, con forza». Sostegno anche dal segretario dem Zingaretti che auspica a una «politica unita contro l’odio». Anche il capo dei 5 Stelle Vito Crimi parla di «uno sfregio a tutte le vittime dell’Olocausto e un atto vile, misero, privo di dignità, che non deve appartenerci».

Le reazioni dell’opposizione

Condanne anche dall’opposizione. Osvaldo Napoli di Forza Italia: «La condanna di questi episodi deve essere ferma e meglio sarebbe se venisse da tutte le forze politiche, senza distinzioni di colore o di schieramento. La violenza, non importa di quale colore si vesta, va sempre respinta e condannata». Anche la capogruppo dei senatori FI, Anna Maria Bernini, parla di «disgustosa minaccia antisemita». Da Giorgia Meloni – che recentemente ha ricordato Almirante – e Fratelli d’Italia arriva lo stesso messaggio, che parla di zero «tolleranza nei confronti del razzismo e dell’antisemitismo».