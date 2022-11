Perché alcuni utenti di CrowdTangle hanno ricevuto delle e-mail sospette?

CrowdTangle è uno strumento che tiene traccia dei contenuti virali sui social network, in particolare Facebook. Si tratta di un sistema che semplifica il monitoraggio, l’analisi e la creazione di report su ciò che accade ai contenuti pubblici sui social media utilizzato anche per monitorare la diffusione delle notizie false e dal 2016 di proprietà di Meta.

Le e-mail sospetta ricevuta da alcuni utenti di CrowdTangle

Il 31 ottobre scorso alcuni utenti hanno ricevuto alcune e-mail sospette inviate apparentemente da parte del team di CrowdTangle. In alcune di queste veniva comunicato agli utenti che l’accesso al sistema gli era stato revocato per violazione dei termini di servizio o delle regole della community. Un utente ha pubblicato lo screenshot di una di queste e-mail su Twitter chiedendo spiegazioni anche a Meta: «State revocando l’accesso a CrowdTangle ai giornalisti proprio prima delle elezioni di midterm?», ha scritto.

Un utente ha commentato pubblicando lo screenshot di un’altra e-mail, ricevuta lo stesso giorno dal team di CrowdTangle, che lo avvertiva che il suo account sarebbe stato disattivato perché inattivo per troppo tempo. Queste e-mail e altre simili sono state ricevute da molte persone, comprese quelle che non hanno mai utilizzato CrowdTangle e che quindi non hanno un account sulla piattaforma.

CrowdTangle ha poi chiarito, tramite un’altra e-mail inviata questa volta davvero dal team, che i precedenti messaggi ricevuti dagli utenti erano frutto di un errore e ha chiesto di ignorare quelle e-mail. Nella e-mail viene anche chiarito che CrowdTangle non ha introdotto nessuna modifica che potesse avere un impatto sulla possibilità di accedere al proprio account come sembrava suggerire la e-mail inviata per errore.