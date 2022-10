L’invasione dell’HQ di Twitter da parte di Elon Musk

È ormai vicinissimo il closing della trattativa che porterà il fondatore di Tesla ad assicurarsi il social network per 44 miliardi di dollari

Elon Musk sembra davvero pronto a conquistare Twitter. Ha iniziato a partire dal suo HQ, il quartier generale dell’azienda. Una foto – pubblicata proprio ieri sul suo account social – ha mostrato il fondatore di Tesla intento a entrare nella reception dell’edificio che ospita gli uffici di Twitter. Ed è sicuramente il preludio a una operazione – molto più concreta rispetto alle chiacchiere del passato – di definitiva acquisizione del social network, al prezzo pattuito di 44 miliardi di dollari: una cifra monstre che, a un certo punto, aveva fatto tentennare Elon Musk e che – probabilmente – lo aveva spinto ancor di più allo scontro con il consiglio d’amministrazione di Twitter, messo con le spalle al muro sulla vicenda dei bot. I quadri di Twitter, tuttavia, hanno ben resistito e hanno portato – a suon di carte bollate – il magnate di Tesla a ripresentare la medesima offerta.

Elon Musk entra in Twitter: la conquista dell’head quarter

Entering Twitter HQ – let that sink in! pic.twitter.com/D68z4K2wq7 — Elon Musk (@elonmusk) October 26, 2022

Il giudice Kathaleen McCormick che sta curando il processo per l’acquisizione di Twitter ha dato tempo a Elon Musk fino al termine di questa settimana per chiudere l’accordo. Stando a fonti di Bloomberg, il miliardario ha già messo nero su bianco un accordo per una prima tranche di finanziamenti necessaria ad avviare l’acquisizione. La presenza nel quartier generale di Twitter nella giornata di ieri è sicuramente un messaggio rispetto al fatto che la chiusura dell’accordo sia più vicina.

Da questa settimana, Twitter potrebbe avere un nuovo proprietario e cambiare, dunque, completamente. «Nella sede di Twitter – ha detto Elon Musk – ho incontrato tanta bella gente». Chissà se per molti – in base alle indicazioni sul taglio del personale che Musk vorrebbe per la sua nuova azienda – è stata l’ultima volta.