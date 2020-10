In una giornata campale per i tamponi positivi in Italia, le brutte notizie arrivano anche dal mondo del calcio. Già questa mattina, si annotavano altri tre calciatori del Genoa con il coronavirus, una notizia immediatamente seguita da un tampone positivo anche nel gruppo squadra dell’Atalanta. Con Elmas positivo – si tratta del secondo centrocampista del Napoli dopo la notizia di Zielinski nella giornata di ieri – si chiude il 3 ottobre delle analisi nella Serie A italiana.

Elmas positivo, la giornata terribile dei tamponi in Serie A

L’unico effetto di tutto questo? Il rinvio di Genoa-Torino proprio perché era indispensabile: da lunedì scorso, infatti, il Grifone è diventato un vero e proprio focolaio: in totale, dallo scorso fine settimana quando erano solo Perin e Schone i calciatori genoani positivi, si sono registrate ben 22 positività tra giocatori e membri dello staff. Gli ultimi in ordine di tempo sono stati Biraschi, Criscito e Males.

È notizia dell’ora di pranzo, invece, la positività di un membro del gruppo squadra dell’Atalanta. L’unico effetto di questa notizia è stato l’annullamento della conferenza stampa di Gian Piero Gasperini, domani la sfida contro il Cagliari delle 12.30 dovrebbe disputarsi regolarmente.

Cattive notizie anche dal fronte Napoli: dopo il terzo giro di tamponi in una settimana (necessario perché proprio il Napoli era stato avversario del Genoa domenica scorsa), sembravano tutti negativi i tamponi dei calciatori, tranne quattro in attesa di essere processati. Dopo qualche ora è arrivato il verdetto: Elmas positivo e squadra che parte in direzione Torino con un grandissimo punto interrogativo. È giusto andare avanti in questo modo con i contagi dietro l’angolo?