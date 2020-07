I Vigili del fuoco sono al lavoro per cercare eventuali sopravvissuti dopo un incidente aereo avvenuto nel tardi pomeriggio alle porte di Roma. Un elicottero caduto nel Tevere all’altezza di Nazzano Romano, al confine tra il territorio capitolino e l’inizio della provincia di Rieti. L’incidente, per cause ancora da chiarire, è avvenuto intorno alle 17.

Secondo il racconto di alcuni testimoni, l’elicottero avrebbe toccato i cavi dell’alta tensione prima di cadere nelle acque del Tevere Farfa e inabissarsi. Una ricostruzione ancora da verificare e ufficializzare. Nel frattempo il corpo dei Vigili del Fuoco hanno iniziato il loro lavoro di ricerca per trovare eventuali superstiti.

🔴 #Roma #10luglio 17:00, #vigilidelfuoco impegnati con il DragoVF 58, due squadre e nucleo #sommozzatori per un elicottero precipitato a Nazzano Romano nei pressi del fiume Tevere [18:15 #10luglio] — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) July 10, 2020

Elicottero caduto nel Tevere, si cercano superstiti

Come riporta il quotidiano La Repubblica, l’elicottero caduto nel Tevere nei pressi di un ristorante. I gestori, però, hanno affermato di non aver assistito all’incidente e di non essersi accorti di quanto avvenuto intorno alle 17 non lontano dal loro locale. Sul posto sono immediatamente giunti i carabinieri, una squadra di vigili del fuoco e i sommozzatori.

(foto di copertina: fiume Tevere all’altezza di Nazzano Romano – da Google Maps)