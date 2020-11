Elezioni Usa 2020, i voti decisivi per Biden in Pennsylvania sono arrivati da Philadelphia

Joe Biden ha superato Donald Trump per numero di preferenze anche in Pennsylvania, uno stato chiave, che vale 20 “grandi elettori” e che da solo basterebbe al candidato democratico per conquistare la presidenza americana. Secondo gli ultimi dati, aggiornati dopo lo spoglio del 95 per cento delle schede, Biden ha circa 6.700 voti in più. Lo scarto è di appena un decimo di punto percentuale. In Pennsylvania continua il conteggio delle preferenze espresse per corrispondenza.

LEGGI ANCHE –> Biden è avanti in Pennsylvania, alcuni media Usa lo dichiarano vincitore delle elezioni

La Cnn calcola che il candidato democratico alle presidenziali Usa Joe Biden, con il sorpasso su Donald Trump in Pennsylvania, può contare sull’87% dei consensi nella sola città di Philadelphia, dove lo spoglio è ancora in corso.

A Philadelphia, in Pennsylvania, rimangono da contare circa 25mila voti. Lo ha detto alla Cnn un funzionario municipale, spiegando che sono provisional ballotts di elettori di cui non era certo il seggio dove votare e voti postali dove vanno controllati data e firma. «Ci vorrà ancora un po’», ha aggiunto il funzionario. La vittoria di Joe Biden sembra però ormai essere ad un passo.

«Le elezioni non sono finite. La falsa proiezione di Joe Biden come vincitore è basata sui risultati in quattro Stati che non sono ancora definitivi». È quanto ha affermato la campagna di Donald Trump. «Il presidente Trump sarà rieletto», ha aggiunto. «La Georgia si avvia al riconteggio dei voti e siamo fiduciosi che alla fine Trump prevarrà. Ci sono state diverse irregolarità in Pennsylvania. In Nevada sembra che migliaia di persone abbiamo votato in modo improprio. Il presidente è poi in corsa per vincere in Arizona, nonostante lo Stato sia stato assegnato in modo irresponsabile a Biden da Fox e dall’Associated Press. Biden si appoggia su questi Stati per reclamare la Casa Bianca ma, una volta che l’elezione sarà conclusa, il presidente Trump sarà rieletto».