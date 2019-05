L’Europa e i cittadini: quanto sappiamo delle Elezioni Europee?

Di cosa parliamo quando parliamo di Europa? Siamo stati nel quartiere romano di Centocelle per chiedere ai cittadini cosa pensano di fare questa domenica in vista delle elezioni europee. Fra accorati appelli al voto, sfiducia nella politica e rimpianti per non aver assistito a dibattiti che parlassero realmente di politiche europee ecco come i cittadini romani ci hanno raccontato della loro idea di Europa.

Elezioni europee: il parere dei cittadini sul voto del 26 maggio

In molti hanno affermato che non andranno a votare per mancanza di informazioni sul tema, altri hanno andranno alle urne nonostante i piccoli inconvenienti tipici di ogni tornata elettorale (come lo smarrimento della tessera, che – tuttavia – si può agevolmente recuperare in municipio anche nello stesso giorno del voto).

In generale, comunque, l’esigenza della maggior parte delle persone – nuove generazioni, ma anche qualcuno che ha visto più elezioni passare sotto ai propri occhi – è quella di essere maggiormente informati sui programmi europei. Lasciando un po’ da parte quelli che sono gli slogan puri e semplici della nostra politica: un format che, fuori dai nostri confini (ma anche tra le giovani generazioni, a quanto pare), funziona poco.