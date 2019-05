La splendida notizia di Elena Santarelli: «Mio figlio Giacomo è guarito dal tumore»

Sforzandosi di mostrarsi normale, soprattutto per far vivere una vita serena al piccolo Giacomo, Elena Sanatarelli e Bernardo Corradi non avevano mai perso il sorriso. Ma adesso quel solco sul viso è più profondo, più accentuato, più gioioso. L’annuncio è arrivato nella giornata di ieri, 10 maggio. Il piccolo Giacomo ha vinto la sua battaglia contro il tumore.

Elena Santarelli annuncia che il figlio Giacomo ha vinto la battaglia contro il tumore

Negli ultimi mesi, dopo l’annuncio che avrebbe messo alla prova chiunque a proposito della malattia del figlio, Elena Santarelli si è sempre impegnata nella missione di provare a dare sollievo a tante famiglie che, con lei, hanno condiviso il dramma della malattia di un figlio. Ora, il suo pensiero va a loro, oltre che all’équipe medica dell’ospedale Bambin Gesù di Roma, che ha curato il piccolo Giacomo.

Elena Santarelli ha voluto ricordare tutti i medici e gli specialisti dell’ospedale in un lungo post su Instagram in cui compare raggiante con la maglietta «It’s a wonderful day». Ma ha voluto ringraziare allo stesso modo tutte le persone che in questo periodo le sono state vicine: «Grazie a tutti gli amici che ci sono stati e che ci saranno, grazie ai voi followers che avete pregato in silenzio per noi facendoci sentire meno soli. La strada è ancora lunga e fatta di tanti controlli ma oggi io, Bernardo e Greta ci godiamo e condividiamo con voi che ci siete stati sempre vicini il sorriso di Giacomo che finalmente si riaffaccia completamente alla vita».

Il post su Instagram di Elena Santarelli

Tanti i colleghi del mondo dello spettacolo che hanno voluto lasciare un messaggio di gioia e di condivisione della sua felicità. Da Rita Dalla Chiesa, passando per Alessia Marcuzzi, Filippa Lagerback e Melissa Satta non si contano i commenti al post di Instagram che arrivano da persone che hanno conosciuto direttamente Elena Santarelli o che hanno avuto modo, in passato, di collaborare con lei. Una gioia che dà speranza alle tante famiglie con cui la showgirl ha avuto modo di parlare in questo periodo complicato, ai tanti ragazzini in cura all’ospedale Bambin Gesù, a tutti quelli che vedono l’uscita dal tunnel ancora lontana. La guarigione è possibile.

«Quando vi ho resi partecipi del problema che ci ha colpiti ho anche promesso che quando sarebbe arrivata la tanto attesa comunicazione della fine delle cure l’avrei condivisa con tutti voi – ha concluso Elena Santarelli -. Ecco quel giorno è arrivato: Giacomo finalmente è in “follow up”! Pochi giorni fa ha fatto la sua ultima terapia e i vari controlli hanno dimostrato che il nostro bellissimo bambino ha vinto questa battaglia».

[FOTO dal profilo Instagram di Elena Santarelli]