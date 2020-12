Il sito web dell’Accademia della Lega in Emilia dice che la deputata dei 600 euro è la responsabile

Ci siamo dimenticati un po’ tutti del caso dei deputati che avevano chiesto il bonus da 600 euro destinato alle partite iva dal governo per quanto riguarda l’emergenza coronavirus. In modo particolare, all’epoca dei fatti, erano stati coinvolti cinque deputati: tre di questi lo avevano anche ricevuto. Nella lista dei nomi che sono usciti successivamente, c’era anche la leghista Elena Murelli, che già si era distinta – prima dell’esplosione dello scandalo – per aver definito quel rimborso per le partite iva «una elemosina per ricompensare il fatto che siamo stati chiusi in casa». Oggi, tuttavia, dei provvedimenti promessi dal partito nei confronti della deputata e degli altri componenti coinvolti, non sembra affatto esserci traccia. Anzi.

Elena Murelli a capo dell’Accademia Federale Lega in Emilia

Come ha scoperto il Fatto Quotidiano, infatti, a Elena Murelli è stato affidato il ruolo di responsabile dell’Accademia Federale della Lega, nella sezione Emilia (ovvero il suo territorio di competenza e di elezione). Si tratta di una posizione di prestigio, dal momento che il partito sta molto puntando su questa scuola diffusa sul territorio, una sorta di centro permanente di formazione (dalla durata di 3 anni) per gli iscritti della Lega che volessero intraprendere la carriera politica. Insomma, all’interno di queste lezioni – i cui cicli didattici sono 8 all’anno e si svolgono principalmente nei week-end per permettere a tutti i lavoratori di parteciparvi – si insegnano i principi che dovrebbero animare un esponente della Lega.

Fa strano pensare che, dopo la vicenda dei 600 euro e dopo le parole molto dure di Matteo Salvini che aveva annunciato provvedimenti esemplari nei confronti di questi parlamentari, a guidare una delle 11 sezioni sul territorio dell’Accademia Federale Lega sia proprio Elena Murelli. La scuola di formazione della Lega ha ampia visibilità sulle piattaforme social, si propone come guida per gli iscritti – soprattutto i più giovani -, ha anche un costo (anche se questo non è stato comunicato sul sito internet dedicato) e rilascia un attestato a fine corso.

Le lezioni, oltre ai grandi temi della politica nazionale, riguardano anche l’etica e la responsabilità delle istituzioni. Già.