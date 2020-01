Immagini che in pochi secondi stringono il cuore dei tifosi della Roma: il video pubblicato su Instagram da Stephan El Shaarawy portano direttamente negli spogliatoi della squadra giallorossa, mentre Daniele De Rossi tiene l’ultimo discorso ai suoi ragazzi prima di giocare l’ultima partita.

El Shaarawy mostra l’ultimo discorso di Daniele De Rossi negli spogliatoi

LEGGI ANCHE> Il saluto di Francesco Totti a Daniele De Rossi: «Un giorno triste, che chiude un capitolo della nostra Roma»

«È una partita normale, giochiamo con dignità. Forza, che già avete fatto abbastanza per me in questi anni»: la voce inconfondibile è quella di Daniele Di Rossi, dentro lo spogliatoio della A.S. Roma prima di disputare l’ultima partita con la maglia giallorossa. «Facciamolo anche per Daniele, andare via con una vittoria è troppo importante» dice qualcun altro, poi i giocatori si uniscono nel coro e grido di battaglia della squadra che strappa all’allora capitano un sorriso: «Per chi ho corso, per chi ho lottato, per chi son morto. ROMA ROMA ROMA!!! ».

Il video è stato pubblicato da El Shaarawy, che ora gioca in Cina, per omaggiare De Rossi, ora al Boca Mora. «Mi sono permesso di immortalare questo momento prima della tua ultima partita per mostrare una parte speciale dell’uomo che sei stato all’interno di questo gruppo» scrive il calciatore, «Questo sei tu: Gladiatore in campo e fuori.. Grazie per tutto quello che hai fatto Danié! in bocca al lupo…Te se ama».

(Credits immagine di copertina: Femro immagine video Instagram stewel92)