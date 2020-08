Come si farà l’ora di educazione fisica in emergenza Covid

Le indicazioni sull’ora di educazione fisica nelle scuole, contenute nel verbale del Comitato tecnico scientifico (Cts) del 28 maggio in vista dell’imminente riapartura, prediligono sport individuali e all’aperto.

Se i dati dell’epidemia non cambiano, le regole nel verbale di maggio saranno valide anche per la riapertura. Per quanto riguarda la mascherina, in riferimento allo svolgimento delle attività motorie a scuola, non viene specificata come andrà usata. I professori, invece, dovranno sempre indossarla.

«Le lezioni di ginnastica prevedono spesso un’attività fisica intensa e rappresentano una delle eccezioni rispetto all’uso della mascherina che non andrà dunque indossata, come anche durante i pasti, per favorire una corretta respirazione», ha precisato Paolo D’Ancona dell’Istituto superiore di sanità al Corriere della Sera.

Tra le disposizioni previste, se le attività si svolgono al chiuso, ci sono i due metri di distanza obbligatori tra i ragazzi e la sanificazione continua di tutti gli attrezzi utilizzati.

Le regole sull’ora di educazione fisica

Il sudore non è un veicolo di infezione ma resta il problema delle gocce emesse respirando con starnuti, tosse, e anche parlando. Sarà quindi molto importante fare attenzione all’igiene personale e delle mani. Per quanto riguarda gli spazi chiusi, valgono le stesse regole utilizzate per la riapertura delle palestre di giugno. Se ci sono attrezzature, vanno sanificate e i vestiti utilizzati durante l’ora di ginnastica vanno adeguatamente riposti nelle borse individuali, senza lasciarli negli spazi pubblici.

La cosa fondamentale, dice Antonio Paolo, ordinario di Scienze dell’esercizio fisico e sportivo dell’Università di Padova, è non «Rinunciare all’attività motoria a scuola per timore di contagio».

Il veto tassativo, come si poteva immaginare, riguarda gli sport da contatto, come calcetto, volley, basket e calcio. Secondo il verbale, bisognerebbe infatti puntare sulla ginnastica individuale e a corpo libero, soprattutto all’aperto.