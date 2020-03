C’è un secondo deputato positivo al Covid-19: è Edmondo Cirielli di Fratelli d’Italia

Ieri il voto in Aula sullo sforamento del deficit, ma il deputato di FdI risultava essere in missione

In queste ore anche Montecitorio è in fibrillazione. Dopo il primo caso di positività – con il deputato del Gruppo Misto Claudio Pedrazzini, ex Forza Italia -, anche il questore della Camera Edmondo Cirielli (di Fratelli d’Italia) è risultato essere contagiato dal Covid-19. Già ieri, a Palazzo Madama e Montecitorio, le sedute si erano tenute a ranghi ridotti, con oltre metà delle Aule vuote per approvare, rapidamente, lo sforamento del deficit richiesto dal governo proprio per trovare nuove risorse destinate all’emergenza sanitaria per Coronavirus.

Edmondo Cirielli, oltre a essere un deputato di Fratelli d’Italia, è anche il questore della Camera dei deputati. Il test è stato effettuato su di lui dopo la positività al tampone del suo collega Claudio Pedrazzini. L’esito dell’esame ha fatto scattare un nuovo campanello d’allarme a Montecitorio. Le sue condizioni di salute, fortunatamente, non sembrano essere gravi.

La proposta di istituire il voto a distanza

La preoccupazione è tanta e servono nuove idee per non bloccare l’iter parlamentare che, anche nei prossimi giorni, dovrebbe essere colmo di proposte da approvare proprio per la gestione dell’emergenza sanitaria. «Ora che si è ammalato anche un questore della Camera, che credo fosse ieri in Aula, c’è ancora chi considera un’eresia la creazione di un diritto parlamentare dell’emergenza con voto a distanza, una commissione speciale per i decreti e altre innovazioni? L’ortodossia vera innovazione», scrive su Twitter Stefano Ceccanti, capogruppo Pd in Commissione Affari Costituzionali.

Ora che si è ammalato anche un questore della Camera, che credo fosse ieri in Aula, c'è ancora chi considera un'eresia la creazione di un diritto parlamentare dell'emergenza con voto a distanza, una commissione speciale per i decreti e altre innovazioni? L'ortodossia vera innova — StefanoCeccanti (@StefanoCeccanti) March 12, 2020

Edmondo Cirielli ieri non era in Aula

Secondo il resoconto della giornata parlamentare di ieri, Edmondo Cirielli non era presente in Aula alla Camera durante le rapide fasi del voto sullo sforamento del deficit. Il questore di Montecitorio e deputato di Fratelli d’Italia, infatti, risultava essere in missione. Dunque la sua presenza era esentata.

