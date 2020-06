Farmaciauno, è boom di vendite per l’e-commerce farmaceutico

Il settore farmaceutico è ancora leader nella vendita online, dove e-commerce semplici e funzionali, servizi chiari ed efficienti e un rispetto rigoroso della normativa continuano a far decollare i numeri degli acquisti. Un’analisi condotta da IQVIA, provider di dati sul reparto sanitario e farmaceutico, conferma questo aspetto, segnalando che l’intero settore, dall’inizio del 2020, ha ottenuto un fatturato di 9,1 miliardi di euro.

Per quanto riguarda le diverse aree di acquisto, i dati generali mostrano che a brillare è soprattutto il comparto della libera vendita: prebiotici, probiotici e coadiuvanti conquistano infatti un importante +14% in pochi giorni; ma a spiccare sono soprattutto il personal care e il patient care che svettano rispettivamente con il +24% e il +30%.

E-pharmacy: i servizi che fanno la differenza

Il successo dei prodotti farmaceutici su internet è dovuto soprattutto a realtà digitali che sono state in grado di proiettare la figura del farmacista – da sempre punto di riferimento del paziente sul territorio – in portali in cui l’acquisto di farmaci è chiaro e trasparente. Portali come quello di Farmaciauno, dove il modello di vendita, grazie a un e-shop intuitivo e concreto, garantisce la stessa sicurezza che il cliente trova in una farmacia fisica.

Naturalmente, a spingere sull’incremento delle vendite di farmaci online è la possibilità, per il cliente, di poter utilizzare un servizio di fidelizzazione che garantisca sempre trattative discrete. L’impegno di ogni e-store attivo nel settore farmaceutico è, infatti, quello di far sì che la privacy dell’utenza sia sempre assicurata, superando tutti i classici inconvenienti del servizio in un negozio fisico.

A fare il resto, una comunicazione chiara e comprensibile sulla descrizione dei farmaci, alla quale il portale di Farmaciauno, gestito dalla Farmacia Santa Rita, affianca un’esperienza digitale tra le migliori online.

A supporto di ogni singolo acquisto, l’e-shop offre infatti diversi servizi semplificativi, tra cui un tool di ricerca che consente di individuare un prodotto specifico o diverse alternative della stessa categoria, un checkout di vendita immediato per assicurare un servizio rapido ed efficiente, e la consegna a domicilio gratuita, che si applica a ordini superiori a 29,90 euro.

I prodotti più acquistati su Farmaciauno

Il successo dei canali online di Farmaciauno ha fatto sì che le vendite digitali registrassero un interessante incremento per tutti i principali prodotti del ramo farmaceutico. Ad eccellere sul portale online, oltre al settore del personal care con prodotti per il corpo, per i capelli, per il viso e per la cura di mani e piedi, anche quello degli integratori alimentari, dove una ricca fornitura di fermenti, tisane e articoli coadiuvanti per il peso corporeo assicura una scelta farmaceutica tra le più varie del settore.

Nell’ampia proposta medicale di Farmaciauno, ad attrarre una corposa fetta di consumatori è anche la possibilità di poter acquistare prodotti per la salute e il benessere di occhi, naso e gola, oltre a farmaci da banco, come analgesici, antiacidi e creme per i trattamenti dermatologici. Ma Farmaciauno pensa anche agli amici a quattro zampe, proponendo un’ottima selezione dei migliori articoli veterinari per la cura e l’alimentazione di cani e gatti.

A tutto ciò si affianca una comunicazione costante e trasparente, che si concretizza con una pagina social dedicata al cliente, un blog ricco di informazioni e una serie di canali ufficiali, telefonici o digitali, per un eventuale supporto alla vendita. In aggiunta, a tutti coloro che vogliano approfittare delle occasioni settimanali, lo store propone un servizio su misura a cui accedere tramite servizi di mailing e WhatsApp. L’adesione a uno dei due canali garantisce la ricezione di speciali promozioni a scadenza regolare, oltre a sconti extra sempre pensati su misura.