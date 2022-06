Durante la pandemia il tempo passato dai bambini davanti a uno schermo è aumentato

In media un'ora e 20 in più al giorno, secondo la Anglia Ruskin University che ha condotto l'analisi globale degli studi

Durante il periodo di pandemia, il tempo passato dai bambini delle scuole primarie davanti a uno schermo è aumentato: in media un’ora e 20 in più al giorno, secondo la Anglia Ruskin University che ha condotto l’analisi globale degli studi. Questo aumento è stato associato a diete più povere nei bambini, cattiva salute degli occhi, deterioramento della salute mentale inclusa l’ansia e problemi comportamentali come aggressività, irritabilità e aumento della frequenza degli scatti d’ira. Secondo i ricercatori, questo incremento ha riguardato i bimbi tra i sei e i 10 anni. Ma non solo: sono stati osservati aumenti “significativi” tra tutti i gruppi di età, compresi gli adulti.

Il tempo passato dai bambini davanti allo schermo è aumentato

I bambini delle scuole primarie hanno registrato gli incrementi maggiori, di 83 minuti al giorno. Seguiti dagli adulti, con 58 minuti, e dagli adolescenti (di età compresa tra 11 e 17 anni), con 55 minuti. I bambini sotto i cinque anni hanno avuto l’aumento più basso, salendo di 35 minuti. “Questo studio è il primo del suo genere a esaminare sistematicamente documenti di ricerca sottoposti a revisione paritaria sull’aumento del tempo davanti allo schermo durante la pandemia e sul suo impatto”, ha affermato la professoressa Shahina Pardhan, direttrice del Vision and Eye Research Institute dell’Anglia Università Ruskin. “Riunendo numerosi studi – spiega ancora – otteniamo un quadro molto più accurato del tempo trascorso davanti allo schermo tra la popolazione e le relative ripercussioni sulla salute. Come per qualsiasi studio di questo tipo, ci sono gradi di variabilità tra le ricerche esaminate. Tuttavia, il quadro generale fornisce prove chiare che il tempo davanti allo schermo dovrebbe essere ridotto ove possibile per portare al minimo i potenziali esiti negativi. Questi includono comportamenti alimentari avversi, sonno, salute mentale ed effetti sulla salute degli occhi”. Secondo un’indagine condotta dall’Istituto Piepoli, da quando è scoppiata l’emergenza pandemica in Italia, il tempo trascorso da bambini e adolescenti davanti ai dispositivi tecnologici è aumentato del 67%.Dalla ricerca era stato escluso il tempo trascorso in Dad.