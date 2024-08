Non nelle ore immediatamente successive al fermo di Pavel Durov, ma in quelle calde in cui la polemica social si è infiammata, si è registrato un notevole aumento dei download dell’app di Telegram – a livello globale, con picchi in alcuni Paesi – dai principali store digitali per iOS e Android. Una notizia che non sorprende, soprattutto alla luce di un’epoca moderna in cui basta parlare (a volte a sproposito) di “libertà di espressione” per generare miti che hanno “conseguenze” anche sulle applicazioni presenti sui nostri dispositivi mobile.

LEGGI ANCHE > Il tema centrale della crittografia su Telegram

I dati sono in continua evoluzione e potrebbe trattarsi di una fiammata che non sarà confermata già nel corso delle prossime ore. Sta di fatto che secondo l’analisi effettuata da AppFigures, nel giro di poche ore – all’indomani della notizia e dell’inizio del dibattito pubblico/social sul fermo a cui è stato sottoposto Pavel Durov in Francia – negli Stati Uniti Telegram è salita fino al secondo posto tra le app più scaricate sull’App Store (per i dispositivi Apple) nella categoria “Social Network” (ora, al momento della pubblicazione di questo articolo, è scesa al terzo posto).

Download Telegram in aumento dopo l’arresto di Durov

Stesso discorso vale per la Francia, dove è tenuto in stato di fermo Durov dopo il suo arrivo a Parigi, dove per moltissime ore l’app di Telegram è stata la più scaricata (attualmente superata da Threads). E in Italia? Il discorso è simile ai vicini transalpini: al momento, l’app di messaggistica istantanea nel mirino delle critiche e delle indagini è salita al secondo posto tra le più scaricate per gli iPhone. Dunque, le polemiche hanno fatto acuire la curiosità degli utenti sul funzionamento di questa applicazione che – da tempo, in realtà – è al centro di molte critiche per la diffusione di materiali illegali. Compresa la pedopornografia.