A distanza di poco più di venti giorni siamo alle prese con un altro down di Google Analytics

Si tratta del secondo down Google Analytics nel giro di pochissimo tempo (circa venti giorni): il primo il 6 ottobre e il secondo oggi, 8 ottobre 2021. Google Analytics è lo strumento che utilizza la big tech di Mountain View per tracciare il traffico dei siti web che permetto di utilizzarlo per misurare i dati. Il down del sistema è in corso ovunque nel mondo, come evidente sui social dove in molti – provenienti da diverse parti del mondo – hanno cominciato a parlarne da qualche decina di minuti.

LEGGI ANCHE >>> Ci mancava anche il down di Google Analytics

Down Google Analytics del 18 ottobre

Anche a Giornalettismo, monitorando il traffico tramite Google Analytics, ci siamo resi conto che qualcosa non quadra. Dati del tutto anomali che, per qualche minuti, hanno segnalato una media di visitatori contemporanei che è scesa fino a zero per poi risalire lentamente. Anche attualmente, mentre scriviamo, il numero non corrisponde a quello che registriamo in questa stessa fascia oraria negli altri giorni. Attualmente Google, mentre si moltiplicano a dismisura i tweet che segnalano il malfunzionamento, non ha ancora fatto sapere cosa è accaduto.

Issues with Realtime Google Analytics Team @googleanalytics Hope you guys are fixing this at the moment? — Himanshu Shekhar (@HimaanshuS) October 18, 2021

Intanto anche su Downdetector le segnalazioni continuano ad aumentare e il picco, attualmente, sembra non essere stato ancora raggiunto. La totalità delle segnalazioni, stavolta, è incentrata sul malfunzionamento del sito web (la volta scorsa, invece, erano stati evidenziati anche problemi con l’applicazione e al momento del login).

In alcuni casi Analytics ha ripreso a funzionare

Sempre su Twitter arrivano le segnalazioni di persone che fino a qualche decina di minuti prima vedevano Google Analytics azzerato e che ora lo vedono funzionare nuovamente. Un’emergenza, quella del Google Analytics down del 18 ottobre, che sembrerebbe essere stata gestita per il meglio – seppure Google non abbia ancora detto nulla -.

(Immagine copertina da una delle segnalazioni su Twitter)