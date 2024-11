Ma dove ha la sede Bluesky?

Una ricerca che sembra essere quella del classico ago nel pagliaio, ma il cui obiettivo va ben oltre la semplice domanda e la risposta piuttosto scontata. Da settimane, infatti, la crescita di Bluesky è evidente in tutto il mondo. I numeri attuali parlano di oltre 22 milioni di utenti iscritti al social decentralizzato. La maggior parte di loro arriva dalla diaspora da X. Era inevitabile, dunque, che la Commissione europea accendesse un faro sulla situazione e sull’evoluzione di questa piattaforma. Soprattutto alla luce del Digital Service Act che prevede dei vincoli – soprattutto in termini di trasparenza – anche per chi non supera la soglia dei 45 milioni di utenti europei attivi al mese. E tra gli interrogativi degli ultimi giorni ce n’è uno molto importante e propedeutico in vista della crescita esponenziale del social network: ma dov’è la sede di Bluesky?

LEGGI ANCHE >

Per natura, un social decentralizzato è destinato a non avere una vera e propria sede fisica, utilizzando e “navigando” attraverso eterei snodi, basandosi su protocolli liberi presenti in rete e sulle tecnologie blockchain. Dunque, l’assenza – in poche parole – di un server centrale e con il singolo utente ha l’onere della gestione dei propri dati. Dunque, diventa impossibile trovare un indirizzo fisico della sede Bluesky. Né negli Stati Uniti – dove è nato -, né nel resto del mondo. Ovviamente ci sono dipendenti che, però, lavorano tutti da remoto. In ogni zona del globo.

Sede Bluesky, la ricerca di un luogo fisico per uno spazio decentralizzato

Sta di fatto che la legge europea, in particolare il Digital Service Act, obbliga tutte le piattaforme che offrono servizi digitali (quindi anche i social network) a rispondere ad alcuni criteri di trasparenza. Ce ne sono di più stringenti (quelli che riguardano le VLOP, Very Large Online Platforms) per chi – tra le tante cose – ha un numero di utenti attivi mensili in Europa superiore ai 45 milioni. Ma ce ne sono anche altri per chi è sotto questa soglia. Come nel caso di Bluesky. Al momento, il social decentralizzato ha poco più di 22 milioni di utenti iscritti in tutto il mondo, dunque parliamo di un dato molto sotto la soglia. Ma la Commissione Europea – proprio ai sensi del DSA – ha chiesto alla piattaforma di fornire il dato relativo solamente ai Paesi UE e anche di comunicare il proprio rappresentante legale nel Vecchio Continente. Perché se è vero che un social decentralizzato non ha una sede fisica, eventuali provvedimenti – in caso di violazioni – non possono essere presi e comunicati a un soggetto etereo.