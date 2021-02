L’ottimo lavoro di fact-checking di Piazzapulita sul dottore Mariano Amici

Nell’ultima settimana si è parlato spesso del dottor Mariano Amici, salito agli ‘onori’ della cronaca giornalistica per aver effettuato i tamponi antigenici (quelli rapidi) sui kiwi per dimostrare la loro inaffidabilità. Quando quel video divenne virale, anche noi di Giornalettismo sottolineammo come quella sperimentazione fosse priva di senso: il test nasce per essere effettuato sull’uomo e non sui vegetali. Insomma, la tesi alla base del principio sostenuto dall’esperto in patologie dell’apparato digerente (nessuna esperienza in virologia e immunologia, questo dice il suo curriculum) era del tutto fuorviante. Poi un paio di ospitate televisive hanno riportato in auge il suo nome. La prima comparsata sul piccolo schermo risale a giovedì scorso (28 gennaio 2021) proprio a Piazzapulita. Poi il bis domenica 31 gennaio a Non è L’Arena. E proprio la trasmissione di Corrado Formigli ha fatto un ottimo lavoro di fact-checking sulle varie dichiarazioni fatte dal medico nei loro studi la scorsa settimana.

A condurre l’inchiesta è stato il giornalista Max Andreetta che ha intervistato alcuni dirigenti della Asl Roma 6, quella a cui fa riferimento il medico di Ardea (con un lungo passato da sindaco nella cittadina a Sud della capitale). Il primo a intervenite è Angelo Francescato, direttore del distretto 4 della suddetta Azienda sanitaria locale. E lì arriva la prima smentita (che troverà conferma in un altro passaggio del servizio andato in onda su La7): il dottor Mariano Amici non ha seimila pazienti, come invece affermato in televisione, ma meno di 1500.

Dottor Mariano Amici, il fact-checking di Piazzapulita

Poi l’attenzione si sposta sui tamponi. Mariano Amici – come confermato dagli estratti video pubblicati – si oppone ai tamponi e, quindi, eventuali pazienti con Covid non sono mai stati diagnosticati. Stesso discorso per gli asintomatici: «Se tu non hai nulla, sei asintomatico, perché devi stare in quarantena? Caz*i loro», disse qualche giorno fa. Ma ieri ha negato tutto. Peccato che le immagini confermino queste sue parole.

L’intervista ai colleghi e ai pazienti

All’interno del lavoro di Max Andreetta troviamo anche altre due intervista. La prima, telefonica, a uno dei pazienti del dottor Mariano Amici che spiega le modalità con cui il medico della Asl effettua le sue visite. La seconda, invece, all’interno dello studio medico condiviso con altri tre colleghi. Ed è lì che arriva la seconda smentita a una delle bufale pronunciate dal medico in televisione. Sia a Piazzapulita che a Non è L’Arena, lui parlò a nome anche delle persone con cui condivide quelle stanze ad Ardea (arrivando a quella somma di 6mila pazienti). Ma una dottoressa smentisce il tutto: si presenta alle telecamere con camice usa e getta e mascherina sottolineando come non lei (e gli altri medici che lavorano lì) non condividano nessuna delle tesi portate avanti da Amici.

(foto di copertina: da Piazzapulita, La7)