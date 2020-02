Da oggi Dorothea Wierer è nella storia del biathlon mondiale

Dopo l’inseguimento, è oro mondiale anche nell’individuale: Dorothea Wierer ad Anterselva si prende la seconda medaglia d’oro in tre giorni, a cui va ad aggiungersi anche l’inaspettato argento della staffetta mista della gara d’esordio. Al secondo posto Vanessa Hinz, battuta per due secondi, al terzo posto la norvegese Marte Olsbu Roeiseland. Con i due ori di Anterselva, la Wierer conquista il suo terzo oro mondiale in carriera, entrando di conseguenza nella storia del biathlon.

Dorothea Wierer vince la medaglia d’oro anche nell’individuale

Una gara quasi impeccabile quella di Dorothea Wierer, che proprio per questo motivo è riuscita a restare in scia per il testa a testa finale. Ha stretto i denti sugli sci, dove è migliorata tantissimo, e ha lanciato il suo assalto ai quattro poligoni a terra e in piedi. L’altotesina ha commesso due errori: uno al primo e uno al secondo poligono e poi è stata perfetta al terzo e al quarto, entrambi chiusi con zero errori. Una prestazione da incorniciare che ha mandato in visibilio il pubblico di casa. Non è detta che sia finita qui: la Wierer potrà misurarsi anche nella staffetta femminile e nella mass start. Soprattutto in quest’ultima prova avrà a disposizione le cartucce per aggiudicarsi uno storico triplete. Si tratta di una corsa in solitaria per rafforzare il suo carniere di biatleta più vincente della storia dello sport italiano.

Dorothea Wierer e il calcio alle polemiche

La vigilia dei mondiali di Dorothea Wierer era stata turbolenta, in seguito alle polemiche a distanza con la compagna di nazionale Lisa Vittozzi. Quest’ultima aveva storto il naso per alcuni atteggiamenti dello staff della nazionale che avrebbero favorito proprio la Wierer, soprattutto nella passata stagione. Ma la forza e la concentrazione che Dorothea Wierer ha messo in queste gare dei mondiali disputati di fronte al pubblico di casa hanno superato qualsiasi polemica.