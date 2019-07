La donna è sbucata all’improvviso e ha spinto il prete facendolo ruzzolare giù dal pulpito. Fortunatamente, dicono i media locali, il sacerdote non si sarebbe fatto nulla. Ma il video dell’incidente è diventato presto virale sui social brasiliani, e non solo. L’incidente è avvenuto a San Paolo durante una funzione religiosa celebrata da padre Rossi, sacerdote cattolico molto famoso nel Paese (scrive e canta canzoni religiose ed è anche apparso in un paio di film a carattere sacro). Secondo i media locali ad ascoltarlo c’erano circa 50mila persone.

Donna spinge prete: il video virale

Le ragioni del gesto sarebbero riconducibili a una frase indelicata del sacerdote

L’identità della donna non è ancora stata rivelata ma in molti si sono chiesti la ragione di un gesto così avventato. Perché la signora ha spinto il prete giù dal pulpito? Secondo quanto riportano alcuni media locali Marcelo Rossi aveva appena finito di dire che: «Le donne grasse non vanno in paradiso». Una affermazione che, se confermata, sarebbe comunque molto grave.

Tuttavia, per ora non esistono prove video del fatto che il sacerdote avesse realmente pronunciato queste parole. Secondo altri testate locali, invece, la donna soffrirebbe di malattia mentale. E a questo punto, il suo gesto sarebbe da leggere in una prospettiva completamente diversa. Nelle fasi finali della clip, tra l’altro, si vede la donna avvicinarsi al sacerdote dopo averlo spinto, quasi timorosa delle conseguenze che il suo gesto avrebbe potuto provocare.

FOTO – screenshot dal video ‘donna spinge prete’