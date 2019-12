Donald Trump chiude il 2019 accordandosi con la Cina: «A gennaio la firma del trattato»

Il presidente Usa Donald Trump ha annunciato via Twitter che le trattative sui dazi con la Cina stanno andando a gonfie vele, e continueranno anche nel 2020. Anzi, il nuovo anno farà scattare la fase due dell’accordo, dopo una celebrazione alla Casa Bianca per la firma del trattato.

Donald Trump ha scelto l’ultimo giorno per annunciare un passo avanti nella difficile strada degli accordi con la Cina. Il presidente ha infatti twittato che firmerà «la fase uno del nostro grande e completo accordo commerciale con la Cina il 15 gennaio». «La cerimonia avrà luogo alla Casa Bianca» ha aggiunto il tycoon, aggiungendo che all’evento saranno presenti «rappresentanti di alto livello della Cina». Dopo la cerimonia, Trump annuncia che si recherà «a Pechino, dove inizieranno i colloqui sulla fase due». Un annuncio che arriva dopo la conferma della visita del vice premier cinese Liu He, capo della delegazione per i negoziati commerciali, prevista alla Casa Bianca per il 4 gennaio.

I will be signing our very large and comprehensive Phase One Trade Deal with China on January 15. The ceremony will take place at the White House. High level representatives of China will be present. At a later date I will be going to Beijing where talks will begin on Phase Two!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 31, 2019