Preso Domenico Massari il killer di Deborah: si è costituito in carcere dopo aver sparato

Domenico “Mimmo” Massari, l’omicida della sua ex moglie Deborah Ballesio, si è presentato in carcere ammettendo di essere l’assassino della donna. Si è costituito intorno alla mezzanotte, dopo una giornata in cui è stato ricercato da tutte le forze dell’ordine.

Preso il killer di Deborah: si è autocostiuito in carcere dopo aver sparato

Si era presentato alla serata del karaoke del locale Aquario di Savona per uccidere l’ex moglie, Deborah Ballesio, 39anni, che in quel momento stava cantando. Un grido, «ti ricordi di me?», poi i 7 colpi sparati a distanza ravvicinata: 3 uccidono la donna, gli altri feriscono una signora sessantenne, una bambina e una ragazza incinta. Poi la fuga a piedi, verso la spiaggia, e riesce a far perdere le sue tracce. Domenico Massari, 54enne di Savona, per diverse ore è stato l’obbiettivo delle ricerche delle forze dell’ordine che avvertivano la popolazione «è ancora armato». Intorno alla mezzanotte, il colpo di scena. Massari si è avvicinato al carcere di Valle Armea, a Sanremo, da solo e senza avvocato. Ha sparato dei colpi, poi è entrato e si è presentato come l’assassino, portando con sé la pistola che presumibilmente è la stessa con cui ha ucciso Deborah Ballesio. Ora l’uomo si trova in stato di fermo, in attesa di essere interrogato dal pm.

(Credits immagine di copertina: Domenico Massari (sx) ANSA; Debora Ballesio (dx) Facebook)