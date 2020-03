Il Commissario Arcuri dice che anche l’Unione Sovietica sta mandando aiuti all’Italia | VIDEO

In questi giorni di isolamento domiciliare il tempo sembra non trascorrere mai. Anzi, sembra che le lancette dell’orologio viaggino in senso opposto. E così accade che anche vecchi Stati tornino in auge, come accaduto con l’Unione Sovietica. Ironia a parte, quella di Domenico Arcuri – il commissario scelto da Giuseppe Conte per gestire l’emergenza Coronavirus in Italia – è una banale gaffe andata in onda, in diretta, a In Mezz’Ora, la trasmissione condotta da Lucia Annunziata.

Nel corso del suo collegamento in video, Domenico Arcuri ha parlato di come l’Italia si sta muovendo per tentare di porre un freno all’alto numero di contagi da Covid-19 nel nostro Paese. E nel farlo ha spiegato come anche molti altri Stati si stiano muovendo per esprimere solidarietà all’Italia. E non solo a parole. E così, nel parlare del colloquio telefonico avuto da Giuseppe Conte con Vladimir Putin nella giornata di sabato, ecco arrivare la gaffe.

il commissario straordinario arcuri annuncia l'arrivo di aiuti dall'URSS…

La gaffe di Domenico Arcuri sugli aiuti dall’Unione Sovietica

«Il Presidente del Consiglio Conte che governa questa macchina complicata – ha detto Domenico Arcuri a Lucia Annunziata – ha chiesto e ottenuto dal Presidente Putin di far arrivare in queste ore, e arriveranno a Roma, alcuni aerei dell’Unione Sovietica che porteranno 180 medici, infermieri e ventilatori». In realtà si tratta di una grande notizia, come quella dell’invio di altro personale medico da parte di Cuba oltre a quello già arrivato a Milano dalla Cina.

Le buone notizie dalla Russia

Sta di fatto che l’Unione Sovietica, l’Urss, non esista più dalla fine del 1991. Quasi 29 anni fa. Una gaffe che fa scaturire molta ironia e strappa un sorriso in un periodo in cui è molto difficile ridere. La notizia importante, però, è che dall’estero ci sia qualche Paese che si sta mobilitando per aiutare fisicamente l’Italia.

