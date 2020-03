Domenico Arcuri è il commissario che Conte ha scelto per l’emergenza coronavirus

Si era parlato di Guido Bertolaso, si era parlato dell’ex capo della polizia De Gennaro. Alla fine, è arrivato Domenico Arcuri, il supercommissario che Giuseppe Conte ha individuato per supportarlo nella gestione dell’emergenza coronavirus. Avrà ampie deleghe – come sottolineato dal presidente del Consiglio nel suo messaggio agli italiani della giornata di ieri – e guiderà soprattutto la fase che riguarda gli approvvigionamenti dei presidi sanitari all’interno delle strutture del SSN.

Domenico Arcuri è il commissario scelto da Conte per l’emergenza coronavirus

Domenico Arcuri è originario di Melito di Porto Salvo, una cittadina della Calabria. Da 13 anni amministratore delegato di Invitalia, l’agenzia nazionale per gli investimenti e lo sviluppo d’impresa controllata dal ministero dell’Economia. Ha già avuto familiarità con le strutture della protezione civile, soprattutto perché Invitalia opera anche all’interno della gestione degli appalti per l’ente e si è già occupato dell’appovvigionamento delle apparecchiature sanitarie.

La scelta di Giuseppe Conte risponde alla richiesta – arrivata soprattutto dalle opposizioni e da Italia Viva di Matteo Renzi – di nominare un commissario straordinario per gestire l’emergenza. Ma è stata autonoma nell’indicazione del nome. Domenico Arcuri, infatti, è sempre stato un uomo dello Stato, nello Stato, grazie alla sua decennale esperienza in enti pubblici (accompagnata anche da periodi in cui si è occupato di enti privati).

Che ruolo avrà Domenico Arcuri nell’emergenza coronavirus

Invitalia si occupa di gestire situazioni particolari per quanto riguarda i grandi poli di impresa italiana: come ad dell’agenzia si è già occupato di situazioni critiche come quella di Termini Imerese o come la bonifica dell’area di Bagnoli. Ma ha anche gestito importanti gare per la ristrutturazioni del patrimonio culturale italiano, come ad esempio quelle avvenute all’interno dell’area archeologica di Pompei.

Ora Domenico Arcuri avrà un ruolo operativo all’interno della gestione dell’emergenza coronavirus: dopo essere già entrato in contatto con la sede operativa della Protezione Civile, si occuperà di uno degli aspetti più delicati della situazione del sistema sanitario nazionale. Il suo compito sarà quello di snellire tutte le procedure necessarie affinché gli ospedali possano continuare a operare in maniera serena, evitando qualsiasi tipo di sovraccarico ed evitando che questi restino senza macchinari per gestire l’emergenza sanitaria.