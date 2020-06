Djokovic afferma di essere positivo al coronavirus

Novak Djokovic è stato trovato positivo al Coronavirus. L’annuncio è stato fatto attraverso un comunicato ufficiale, in cui è lo stesso staff del tennista a spiegare la circostanza. Il numero uno al mondo era già finito nell’occhio del ciclone perché tre partecipanti al torneo che era stato organizzato a Zara in suo onore erano risultati positivi al Covid-19 (Grigor Dimitrov, Borna Coric e l’allenatore di Djokovic), scatenando critiche e proteste su un’iniziativa del genere, fuori dal circuito del tennis internazionale e che rischia, in questo modo, di compromettere seriamente l’inizio della stagione agonistica del circuito ATP.

Djokovic positivo al coronavirus, il cerchio si chiude sul suo sciagurato torneo

«Nel momento in cui siamo arrivati a Belgrado – ha detto – siamo stati sottoposti al test: io e mia moglie siamo risultati positivi, mentre i bambini sono negativi. Quello che abbiamo fatto nei mesi scorsi è stato animato dal nostro buon cuore. Il torneo che abbiamo organizzato – ha proseguito – voleva mandare un messaggio di unità. Abbiamo organizzato questa manifestazione in un momento in cui il coronavirus sembrava più debole, in cui sembravano esserci le condizioni per poterlo portare a termine. Sfortunatamente il virus è ancora presente e dobbiamo ancora imparare a convivere con lui. Mi dispiace per ogni singolo caso che si è verificato a causa del torneo e spero che si possano risolvere presto».

Novak Djokovic, infine, ha annunciato che resterà in isolamento per i 14 giorni necessari a far passare il coronavirus. Ovviamente, eccetto complicazioni. Il cerchio si chiude su un argomento, quello del torneo di Zara organizzato in tempi di coronavirus, che è stato molto dibattuto e criticato proprio a causa dei rischi che ha comportato.