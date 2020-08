Il Cts: «Deroga al distanziamento in classe se si usano le mascherine»

Nell'ultima riunione del Cts si è parlato di mascherina in classe ove non sia possibile il distanziamento a scuola

Manca un mese esatto alla ripresa delle lezioni in aula, ma la questione del distanziamento a scuola sembra ancora essere lontana da una soluzione. Si parla di spazi, di banchi e di mascherina: tutte questioni ancora irrisolte, mentre l’estate scorre velocemente e ci porta a grandi passi alla ripresa dell’anno scolastico. Tantissime le questioni ancora in ballo, ma in soccorso del Ministero della Pubblica Istruzione arriva l’ultima riunione del Comitato Tecnico-Scientifico che potrebbe consentire a Lucia Azzolina di divincolarsi in modo migliore dalle lancette che corrono inesorabilmente.

Nella riunione, la numero cento, del Cts effettuata lunedì scorso, infatti, è emersa un’indicazione che sembra essere un assist ideale per il governo e il Ministero: il distanziamento a scuola può essere derogato attraverso l’utilizzo della mascherina in classe. «Al solo scopo di garantire l’avvio dell’anno scolastico – scrive La Repubblica riportando un estratto dell’ultimo verbale del Cts -, in eventuali situazioni in cui non sia possibile garantire nello svolgimento delle attività scolastiche il distanziamento fisico prescritto, sarà necessario assicurare la disponibilità e l’uso della mascherina, preferibilmente di tipo chirurgico».

Distanziamento a scuola, la deroga del Cts

In attesa dell’ufficializzazione, occorre ricordare come quella del Comitato tecnico-scientifico sia solamente un’indicazione. Ma si tratta di un dettaglio non di poco conto. La questione degli spazi, delle aule e del distanziamento a scuola è quella più delicata in vista della ripresa delle lezioni (che ripartiranno ufficialmente il 14 settembre, ma già dal 1° settembre in aula torneranno gli studenti che dovranno recuperare alcune materie).

Fino a che non si troveranno spazi e banchi

In ogni caso, nello stesso verbale del Cts si ricorda come questa sia una deroga temporanea. Insomma, il Ministero deve trovare al più presto soluzioni per garantire la sicurezza degli studenti e degli alunni con il distanziamento a scuola: sia con l’arrivo dei nuovi banchi monoposto (quelli con le rotelle), sia con nuovi spazi per evitare le cosiddette ‘classi pollaio’. Si tratta, dunque, di una soluzione tampone affinché l’anno scolastico inizi regolarmente.

