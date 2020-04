Gallera chiarisce la questione distanza di sicurezza non rispettata a Fiera Milano: «Non era necessario»

Giulio Gallera, assessore regionale al Welfare della Lombardia, ci ha tenuto a chiudere la polemica sorta nel pomeriggio di ieri sulla distanza di sicurezza non rispettata alla conferenza stampa e, più in generale, all’evento di presentazione del nuovo ospedale di Fiera Milano. La struttura, messa in piedi per l’emergenza coronavirus, ha visto presso la sua inaugurazione moltissimi addetti ai lavori tra sanitari, giornalisti ed ecclesiastici. E le distanze di sicurezza, come provano immagini e video dell’evento, non erano rispettate.

Il chiarimento di Gallera e Caparini sull’assembramento Fiera Milano

Gallera ha voluto chiarire le «sollecitazioni rispetto alla fiera» che ci sono state, ovvero le polemiche nate sui social rispetto agli assembramenti che si sono creati per la presentazione dell’ospedale all’interno della Fiera di Milano e la relativa conferenza stampa. Alla richiesta sulle precisazioni rispetto alla distanza di sicurezza tra le persone non propriamente rispettata l’assessore per il Bilancio della regione Lombardiasi è detto dispiaciuto. «Quando abbiamo a che fare con la stampa e quando c’è una notizia così importante dal punto di vista della risonanza nazione e internazionale, purtroppo c’è la corsa delle testate».

Gallera: «Con mascherina il metro e mezzo non è necessario»

A chiarire definitivamente il concetto ci ha pensato l’assessore regionale al Welfare, Giulio Gallera, che ha fatto eco al suo collega affermando che «la distanza è fondamentale perché evita che con goccioline o sputi possa, nel parlare, arrivare a qualcun altro». Prosegue, poi, con la conseguente precisazione: «Se però, come dovremmo abituarci tutti, quando abbiamo tutti la mascherina siamo comunque protetti. Non è per forza necessario essere a un metro e mezzo». L’invito è quello di abituarci tutti a vivere in un certo modo, quindi, tenendo la mascherina e ricordando che, quando tutti siamo protetti da dispositivi adeguati, la distanza di sicurezza non è necessaria.