Domani arriva in Italia il nuovo servizio Disney+ e (la nostra guida) lo fa con un mare di titoli d’animazione amati da grandi e piccini tra cui Frozen. Proprio per festeggiare l’evento Serena Autieri, la doppiatrice di Elsadi, e la sua amica Michelle Hunziker canteranno insieme alle 16:30 in diretta Instagram la canzone “All’alba sorgerò” (Let it go), che fa parte della colonna sonora. Potete vedere in evidenza nell’articolo il video delle due artiste.

Le due attrici si prepareranno tutte vestite da Elsa con le proprie bambine e la canteranno da casa e hanno invitato anche i fan a farlo. L’appuntamento per un flash mob davvero magico e divertente è dunque sui social. Stanno aumentando sempre di più le iniziative sui balconi d’Italia per tenersi compagnia, anche se personaggi di spicco come Ennio Morricone e Beppe Fiorello hanno espresso la loro contrarietà ad iniziative di questo tipo giudicate inopportune mentre tanta gente sta morendo per il coronavirus.

Voi tornerete a guardare in famiglia Frozen domani su Disney+ o sceglierete un altro film nel ricco catalogo? Ricordiamo che fino alla mezzanotte di oggi l’abbonamento annuale è ancora a prezzo scontato di 59,90 euro, mentre da domani sarà disponibile a 69,90 e 6,99 al mese.