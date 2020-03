La rivoluzione dello streaming sta arrivando e Disney+ è pronto a conquistare il mercato. Uno dei suoi principali rivali è Amazon Prime Video, ma sembra che per il momento i due colossi abbiano deciso di andare d’amore e d’accordo. Proprio nella giornata odierna è stata annunciata una interessante partnership che permetterà a Disney + di avere una app dedicata sui dispositivi Amazon.

Il nuovo servizio della Casa di Topolino sarà quindi disponibile sui dispositivi Amazon in Italia tra qui la pennetta Fire Tv e i modelli di Tablet Fire già a partire dal 24 marzo. La partnership con Amazon va ad aggiungersi a quella già siglata con Tim: “TIMVision, aggiungendo Disney+ alla sua offerta, diventa così la piattaforma più completa del mercato dei contenuti in Italia”, ha commentato Luigi Gubitosi amministratore delegato TIM.

Disney+ e la comodità di Alexa

Sicuramente pero la partnership con Amazon è ancor più clamorosa, dato che sono due colossi dello streaming in concorrenza ma per incentivare all’acquisto di Fire TV vengono garantiti anche 7 giorni gratuiti di Disney+. Sulla pennetta l’accesso sarà possibile tramite all’App dedicata ed ai relativi contenuti sarà possibile anche tramite l’utilizzo dei sistemi Alexa. Gli utenti potranno utilizzare il telecomando vocale Alexa incluso, oppure un dispositivo Echo associato per il controllo vocale da remoto e scegliere così i loro contenuti preferiti Disney, Marvel, LucasFilm o anche per guardare le grandi serie Fox come i Simpson che saranno subito disponibili con oltre 500 episodi.