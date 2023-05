L’idea di legalizzare il lavoro degli hacker, che in Ucraina diventerebbero parte dell’esercito

Un esercito hacker Ucraina: questa l’idea delle autorità del paese da implementare tramite un disegno di legge dedicato. Questo è sicuramente uno dei tanti segnali che, insieme alle altre conseguenze sul reale, ci indicano il peso sempre maggiore che la cyberwar sta assumendo. Mentre gli attacchi informatici sono aumentati di parecchio nel mondo (in Ucraina nel 2022 sono stati registrati 4.500 attacchi cyber rispetto ai 1.400 dell’anno precedente, che nel 2020 erano cinque volte meno rispetto all’anno che ha visto esplodere il conflitto), l’idea di reclutare hacker e esperti informatici per creare un esercito ha preso corpo.

Il ruolo della cybersicurezza nel conflitto ucraino è diventato sempre più chiaro. A gennaio Yurii Shchyhol, capo del Servizio statale di protezione speciale delle comunicazioni e delle informazioni, ha elencato gli scopi degli attacchi hacker condotti da gruppi affiliati alla Russia: «lo spionaggio, la distruzione delle infrastrutture critiche, la guerra informativa e psicologica così come il reperimento di dati su cittadini, sistemi e logistica all’interno del Paese, incluso il movimento delle truppe».

Tra reclutamento di esperti informatici e raccolte fondi in criptovalute per finanziare le azioni contro la Russia – compresa la battaglia alla disinformazione – si è arrivati a sabato 26 febbraio 2023, quando Mykhailo Fedorov (ministro per la Transformazione digitale) ha pubblicato su Twitter un appello per esperti informatici da tutto il mondo.

We are creating an IT army. We need digital talents. All operational tasks will be given here: https://t.co/Ie4ESfxoSn. There will be tasks for everyone. We continue to fight on the cyber front. The first task is on the channel for cyber specialists.

— Mykhailo Fedorov (@FedorovMykhailo) February 26, 2022