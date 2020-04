Scintille in conferenza stampa: «Due ministri dicono che non ci sono modelli sulla fase-2». Rezza replica: «Baggianate» | VIDEO

Momenti di tensione nel corso della conferenza stampa nella sede del dipartimento della Protezione Civile. La giornalista Claudia Fusani, rivolgendosi a Giovanni Rezza, ha detto di aver saputo che due ministri si sono lamentati per non aver ricevuto i modelli sui quali ha lavorato – e sta lavorando -l’Istituto Superiore di Sanità. Si tratta di documenti – a più sfaccettature, in base a quel che accadrà con la curva dei contagi in Italia – su cui si potrebbe basare il piano di ripresa delle attività dopo il 13 aprile. La discussione Rezza-Fusani è dai toni accesi, con il dirigente dell’ISS che parla di fake news e «baggianate».

«A noi risulta che ci siano almeno due ministri che vi hanno fatto richiesta di avere questi modelli di cui ci state parlando (quelli sulla fase-2, ndr) – ha esordito Claudia Fusani nella sua domanda -. Voi ci avete spiegato che in questo periodo state lavorando su questi modelli. Ci risulta che almeno due ministri vi hanno chiesto di poter dare un’occhiata a questi modelli, però i modelli non ci sono. La domanda è: non è che, per caso, la comunità scientifica è così addentro a questa tragedia per cui non riuscite a sviluppare un modello unico)».

Discussione Rezza-Fusani in conferenza stampa

E da qui inizia la discussione Rezza-Fusani, con il dirigente dell’ISS che – mentre la giornalista articolava la domanda – è sobbalzato sulla sedia, voltandosi con sguardo sorpreso verso Angelo Borrelli. Poi la risposta: «Non so se giudicarla una fake news. Ho fatto tre webinar, mostrandoli tra ieri e oggi i risultati dei nostri modelli. Abbiamo fatto una conferenza stampa la scorsa settimana in cui abbiamo presentato quei risultati. Stiamo facendo modelli di predizione e dopo si dice i ministri ce li chiedono e non diamo i modelli? Mi sembra anche strano che un ministro ce lo chieda visto che i modelli sono stati presentati in comitato tecnico-scientifico. Ma cosa dice?».

Lo scontro sui modelli per la fase-2

La discussione Rezza-Fusani prosegue: «Le hanno detto delle baggianate – ha proseguito il dirigente dell’ISS -. È stato presentato il modello al comitato tecnico-scientifico l’altro giorno. I modelli di simulazione sono stati presentati dal presidente Brusaferro l’altro giorno in comitato tecnico-scientifico».

