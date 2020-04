La riunione tra il governo e il comitato tecnico-scientifico per decidere cosa accadrà dopo il 13 aprile

Nelle ore che hanno preceduto la consueta conferenza stampa della Protezione Civile, c’è stato un incontro – una riunione interlocutoria – tra il governo e il Comitato tecnico-scientifico. A confermarlo è stato Angelo Borrelli che ha sottolineato come il tema caldo sia quello della ripresa attività 13 aprile. Quel giorni, infatti, è l’ultimo indicato dall’ultimo DPCM. Il trend in calo dei contagi, potrebbe dunque portare a un allentamento delle misure restrittive. Ma sarà la politica adesso a dover prendere una decisione.

«Si tratta di una consultazione che il presidente del Consiglio e molti Ministri hanno avuto con il comitato tecnico-scientifico – ha detto Angelo Borrelli rispondendo a una domanda -. È stata una riunione interlocutoria e una riunione che, ovviamente, rimane confinata a una consultazione». In sintesi: l’Esecutivo si è incontrato con i tecnici per confrontarsi sugli ultimi numeri. Il tema è molto caldo perché a breve la politica dovrà decidere l’eventuale ripresa attività 13 aprile, parziale, oppure la conferma delle misure stringenti.

Ripresa attività 13 aprile, il confronto tra governo e comitato tecnico-scientifico

«La decisione spetterà all’autorità politica, spetterà al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Consiglio dei Ministri nella sua collegialità – ha proseguito Angelo Borrelli -. In quella sede saranno annunciate le decisioni assunte e saranno date tutte le indicazioni che dovranno essere date. Io sono convinto che saranno rese note al più presto e comunque tempestivamente rispetto alla data che conosciamo tutti, cioè il 13 aprile».

Rezza, la normalità e il vaccino

Poi ha preso la parola Giovanni Rezza, dell’Istituto Superiore di Sanità, che ha sottolineato come le indicazione degli ultimi dati indicano un calo della curva dei contagi, ma che lui – facendo l’epidemiologo di mestiere – non si può pronunciare sulla riapertura delle attività o sull’allentamento delle misure stringenti: «Per me si dovrebbe tornare alla normalità quando arriverà il vaccino».

(foto di copertina: da diretta Facebook della Protezione Civile)