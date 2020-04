Dischi blu e accessi contingentati: Atac prova a sperimentare la fase 2 della metro a Roma

Le stazioni della metro cambiano volto. Da oggi, 24 aprile, Atac ha iniziato a fare le prove per verificare gli accessi contingentati alle stazioni delle metropolitane di Roma. Si creano file all’accesso in stazione, dove alcuni operatori provano a gestire – al ritmo di 20 ingressi per volta – gli utenti che hanno bisogno di prendere il treno. Con molte meno persone in strada rispetto alla fase 2 vera e propria che inizierà il prossimo 4 maggio, in città si sono registrati già i primi disagi, evidenziati soprattutto dagli utenti. Atac ha predisposto sulle banchine anche dei dischi blu per favorire il distanziamento tra i cittadini: ogni disco blu coinciderà con la possibilità di un accesso al treno in arrivo.

Dischi blu e accessi con 20 persone per volta: Atac sperimenta la fase 2

A documentare la fase di test presso la stazione di scambio tra Metro C e Metro A di San Giovanni sono stati alcuni giornalisti, come il collaboratore di Radio Capital Emanuele Granelli, che ha anche pubblicato un tweet in cui ha mostrato qualche piccolo inconveniente della prima giornata di test.

Test trasporti fase 2 a Roma, stazione San Giovanni: non benissimo. Alle 10 su @RadioCapital_fm pic.twitter.com/ogfOGbjVNP — Emanuele Granelli (@ema_granelli) April 24, 2020

Cosa sono i dischi blu che compaiono sulle banchine della metro a Roma

Le persone (non tante) che prendono la metro a Roma per raggiungere il luogo di lavoro sono state messe in fila, si è creato qualche piccolo assembramento e l’ingresso nella stazione è stato preceduto da un’attesa in superficie corrispondente all’arrivo dei treni. La previsione è che, quando inizierà la fase 2 il prossimo 4 maggio, le file saranno più lunghe di quelle che si sono viste oggi. Qualche utente ha espresso perplessità, sostenendo che in questo modo bisognerà partire con largo anticipo da casa per poter prendere la metropolitana e arrivare in orario sul posto di lavoro. Tutte le persone che accedono alla metro hanno l’obbligo di indossare le mascherine: alcuni addetti dell’Atac, oltre a controllare gli ingressi, verificano la regolarità dei dispositivi di protezione delle persone che avranno accesso alla metro.

Come si vede nel servizio realizzato da Corriere TV, inoltre, sulla banchina saranno inseriti alcuni dischi blu, corrispondenti alle singole postazioni di accesso degli utenti. Ognuno degli avventori della metro dovrà posizionarsi unicamente sul disco blu per agevolare il distanziamento sociale prima di entrare in metro. Ci sarà tempo per avere familiarità anche con questa nuova segnaletica che, per il primo giorno di test, ha spiazzato più di qualcuno.

FOTO dall’account Twitter di Emanuele Granelli