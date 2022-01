La grande fuga dei talenti da Microsoft a Meta per “fare” il metaverso

C’è attrazione nel mondo del lavoro che orbita intorno alle Big Tech. E questa attrazione viene esercitata, nonostante tutti i problemi dell’ultimo anno e le fughe di notizie che hanno riguardato anche il campus di Menlo Park, da Meta. I dipendenti Microsoft che si occupano della divisione legata allo sviluppo della realtà aumentata, secondo quanto riportato dal Wall Street Journal, si stanno spostando verso l’azienda di Zuckerberg, coinvolti nel progetto per la costruzione del metaverso. Un obiettivo – come detto dallo stesso CEO di Meta (ex Facebook Inc.) al momento dell’annuncio del rebranding – su cui Menlo Park sta puntando dritto e che prevede anche un corposo investimento economico: un progetto che viene quantificato in 10 miliardi di dollari e che, al momento, decide di avvalersi di 10mila posti di lavoro in più in tutto il mondo, anche in Europa.

Dipendenti Microsoft verso Meta, attratti dalle prospettive sul metaverso

Nonostante il recente annuncio di Microsoft di volersi impegnare nello sviluppo del metaverso in partnership con Qualcomm, oltre 100 dipendenti del reparto che si occupa di realtà aumentata (e che, a pieno organico, conta almeno 1500 dipendenti), a quanto pare, starebbero abbandonando il colosso di Redmond. Molti di questi sono passati a Meta, con un notevole miglioramento del loro salario, dettato anche dall’urgenza di Mark Zuckerberg di utilizzare le migliori risorse per un progetto ambizioso sul quale ha basato interamente la propria identità aziendale. Tra i nomi che hanno fatto il passaggio da Microsoft a Meta ci sarebbero anche figure con un ruolo di responsabilità all’interno dell’azienda fondata da Bill Gates. Una perdita importante in termini di talento.

E ci sarebbe anche un’altra situazione da monitorare. Come abbiamo scritto nella giornata di ieri, negli ambienti economici americani si starebbe diffondendo la voce del mancato interesse di Apple nell’investimento sul metaverso. Una situazione che potrebbe spingere anche coloro che lavorano per il colosso di Cupertino a fare la stessa scelta degli ex colleghi di Microsoft. Al momento, non ci sono delle indicazioni così forti come per il passaggio da Microsoft a Meta, ma non è escluso che nei prossimi giorni qualcuno dei talenti di casa Apple possa aggiornare il proprio curriculum vitae. Chi avrà fatto la scelta giusta?