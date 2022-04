I dipendenti Airbnb potranno essere nomadi digitali

“Airbnb lavora in un settore dove gli scambi interpersonali sono vitali. L’ideale sarebbe riuscire a unire il meglio del digitale e della vita in presenza, l’efficienza della videoconferenza e le relazioni che si creano solo quando le persone siedono insieme. Abbiamo trovato una soluzione che crediamo offra il meglio di entrambi i mondi”. Lo ha scritto il ceo di Airbnb, Brian Chesky, in una lettera ai dipendenti in cui ha annunciato l’iniziativa ‘Live and Work Anywhere’, secondo la quale “i dipendenti potranno scegliere in qualsiasi momento di lavorare da un ufficio oppure da casa; a fronte della possibilità di spostarsi ovunque a livello nazionale, la retribuzione resterà invariata; verrà data facoltà anche di viaggiare e lavorare all’estero; l’azienda organizzerà diversi momenti di incontro nel corso dell’anno”. È quanto ha riportato l’agenzia di stampa LaPresse.

Come si legge nella nota di presentazione, “si tratterà di un programma di collaborazione per i territori, gli enti locali e le aziende di promozione turistica per trasformare le destinazioni in veri e propri ‘hub’ per nomadi digitali. Una task force interna composta da varie funzioni da mettere a disposizione dei partner per preparare il terreno ai nomadi digitali e rivitalizzare le comunità locali anche al di fuori delle destinazioni turistiche tradizionali e dell’alta stagione. La flessibilità è diventata parte integrante della cultura di molte aziende, e pensiamo di poter fare da ponte fra queste e le destinazioni. Da una parte, abbiamo oltre il 90% degli annunci in piattaforma prenotabili a lungo termine. Dall’altra, abbiamo maturato esperienza su cosa serve a chi lavora da remoto, soprattutto se si parla di permessi e questioni fiscali. Infine, abbiamo già all’attivo numerose collaborazioni con enti pubblici in tutto il mondo, e sono molti i luoghi che vorrebbero attrezzarsi per accogliere chi sceglie di lavorare da remoto”, ha spiegato Giacomo Trovato, Country Manager di Airbnb Italia.

[CREDIT PHOTO: ITALY PHOTO PRESS]