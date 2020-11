Le dimissioni di Mara Carfagna: «Lascio il Consiglio comunale di Napoli»

Un addio a sorpresa al Consiglio comunale di Napoli, dove era stata eletta nel 2016. Le dimissioni Mara Carfagna sono state comunicate ufficialmente nelle giornata di oggi, lunedì 9 novembre. Prima con una lettera aperta inviata al quotidiano Il Mattino, poi con un post Instagram in cui la deputata di Forza Italia ha spiegato il motivo della sua rinuncia. Troppi impegni in un momento storico in cui non ci si può permettere di tralasciare le proprie responsabilità. Solo qualche giorno fa è diventata mamma delle piccola Vittoria e per lei diventa quasi impossibile rispondere a due ruoli istituzionali che richiedono una presenza continua.

«È una decisione sofferta, per il legame profondo che ho con questa città, ma la situazione straordinaria che stiamo vivendo la richiede, come atto di responsabilità politica e istituzionale verso le migliaia di cittadini che mi hanno dato fiducia – scrive Mara Carfagna -. È stato già difficile in tempi ‘normali’ conciliare il doppio impegno in Consiglio con quello di parlamentare e vicepresidente della Camera. In questi tempi eccezionali sarebbe impossibile».

Dimissioni Mara Carfagna, lascia il Consiglio comunale di Napoli

Dopo le dimissioni Mara Carfagna, nel Consiglio Comunale di Napoli entra Armando Coppola. In base ai risultati elettorali del 2016, il posto della deputata di Forza Italia doveva esser preso da Umberto Minopoli, ma il politico è morto nel mese di marzo scorso.

(foto di copertina: da profilo Instagram di mara Carfagna)