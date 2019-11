L’assurda storia del bacio tra Diletta Leotta e Gigi D’Alessio

È il gioco del gossip e si è sempre fatto così. Ma a volte ci si chiede come gli utenti dei social network possano cascarci in maniera così netta e acritica. Si sta diffondendo, infatti, la storia assurda di un bacio Diletta Leotta-Gigi D’Alessio all’uscita di un ristorante, nei giorni scorsi. La fotografia pubblicata da Chi, insieme a una serie di titoli ammiccanti, ha fatto immediatamente il giro del web, diffondendo immediatamente la notizia incontrollata di una presunta love story tra i due.

Diletta Leotta-Gigi D’Alessio: il gossip incontrollato

Nulla di più falso. Alla cena, infatti, era presente anche Daniele Scardina, fidanzato di Diletta Leotta. Lo stesso Scardina era stato immortalato in altri scatti pubblicati da Chi. Alquanto improbabile che un doppio tradimento (Gigi D’Alessio è ancora legato ad Anna Tatangelo, nonostante i venti di crisi che erano soffiati sulla coppia nei mesi scorsi) andasse in scena alla presenza del fidanzato della giornalista di Dazn.

In ogni caso, anche la foto del bacio trae in inganno. Si tratta semplicemente di un saluto, come quelli che si scambiano i conoscenti o gli amici al momento del congedo. Dopo la cena con Diletta Leotta, Daniele Scardina e Gigi D’Alessio (consumata anche in presenza di altre persone), tutti sono tornati alle rispettive abitazioni. Un innocuo bacio sulla guancia, con la prospettiva giusta indovinata dal fotografo, ha subito messo in piedi una serie di voci incontrollate su una possibile liaison tra il cantante e la giornalista.

Da tempo Diletta Leotta è legata a Daniele Scardina e i due sono molto affiatati, anche se sui social network la giornalista è molto riservata in merito alla sua vita di coppia. Gigi D’Alessio, recentemente giudice di The Voice, continua a essere legato sentimentalmente ad Anna Tatangelo. Niente di nuovo sotto il sole.