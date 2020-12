Postalmarket ritorna nella sua versione online con Diletta Leotta in copertina

Cindy Crawford, Claudia Schiffer, Carla Bruni, Monica Bellucci: questi alcuni dei nomi delle icone di bellezza comparse in copertina quando Postalmarket era «il mitico catalogo che che ha fatto scoprire agli italiani la vendita per corrispondenza», ha affermato Diletta Leotta. La giornalista sarà il volto del primo numero di Postalmarket che, oltre ad essere un catalogo online di vendita, avrà anche una versione cartacea. Sia per il portale online che per la versione cartacea dovremo aspettare il 2021.

Diletta Leotta Postalmarket, l’annuncio su Instagram

Diletta Leotta ha annunciato su Instagram il suo ruolo nel rifacimento di Postalmarket, storico catalogo per corrispondenza nato nel 1959: «Postalmarket ritorna. Ci vediamo nell’autunno 2021. Last Christmas without Postalmarket». La Leotta ha anche dichiarato, come riporta Ansa: «È per me un onore essere stata scelta per la copertina del primo numero del nuovo Postalmarket, che nel passato ha ospitato grandi icone di bellezza, da Cindy Crawford a Claudia Schiffer, da Carla Bruni a Monica Bellucci. È quindi un grande privilegio comparire sul mitico catalogo che ha fatto scoprire agli italiani la vendita per corrispondenza, anticipando di alcuni decenni il successo della vendita online».

Il nuovo modello di Postalmarket

Postalmarket tornerà nel 2021 con un volto nuovo: in primis come portale online del Made in Italy che darà visibilità alle imprese italiane. Nessuno verrà escluso, da quelle di grandi e medie dimensioni per la vendita classica da e-commerce a quelle più piccole fino ai commercianti soli e alle loro associazioni di categoria. Oltre alla versione online del catalogo verrà comunque abbinata una versione cartacea, sotto forma di catalogo, proprio come quella che ha reso famoso il brand negli anni Settanta e Ottanta e che è ancora riconoscibile agli occhi di milioni di italiani.