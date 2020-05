Cos’è Dignità popolare, la manifestazione a Roma organizzata dal ragazzo che parlò di Avigan in Giappone

C’è una bandiera tricolore e l’ombra nera di un lupo che ulula alla luna nel simbolo della manifestazione «Dignità popolare» che il 10 giugno si svolgerà a Roma e che è stata organizzata da Cristiano Aresu, il ragazzo romano che in Giappone parlò di Avigan e rese virale la notizia di un farmaco che nel Paese asiatico veniva utilizzato per trattare il coronavirus, e dal promotore della manifestazione Marcia su Roma che, nella giornata di ieri 30 maggio, ha avuto un primo assaggio proprio nella capitale.

Dignità popolare, la manifestazione promossa dal ragazzo che parlò di Avigan

A dare l’annuncio della manifestazione è proprio lo stesso Cristiano Aresu che, attraverso i suoi canali social, ha postato l’autorizzazione ottenuta dalla Questura di Roma. Dal 3 giugno i confini regionali dovrebbero essere riaperti (dunque, alla manifestazione potranno partecipare anche persone che arrivano da altre parti d’Italia) e, inoltre, le manifestazioni sono autorizzate in forma statica, senza cortei e nel rispetto delle distanze di sicurezza.

«Ragazzi, manifestare in maniera legale ha un senso e ve lo spiego subito – ha scritto su Facebook Cristiano Aresu -. Dove ci sono tanti cittadini c’è la stampa….dove c’è la stampa c’è l’opinione pubblica. Ed è l’opinione pubblica che decide e fa il bello ed il cattivo tempo. Se riempiamo una piazza come Piazza del Popolo e arriva la stampa ci ascolteranno e potremmo fare le nostre richieste sul tavolo delle trattative».

Dignità Popolare – si spiega nell’evento promosso su Facebook per dare conto della manifestazione – è espressione di tutti i cittadini la cui dignità «è stata lesa da politiche inadeguate di una classe politica incompetente e di un Governo palesemente incapace di organizzare un piano preciso e improntato al futuro per problematiche concrete e pedanti che hanno colpito tutti gli italiani da Nord a Sud». Le critiche, dunque, vanno a come è stata gestita la fase dell’epidemia e della ripartenza.