Il rapporto tra gli italiani e le banche digitali

Le evidenze si erano palesate già nel corso degli ultimi anni. Sempre più italiani utilizzano i servizi di digital banking per gestire i loro conti correnti ed effettuare molte delle operazioni di pagamento. Un trend in continua crescita evidenziato anche dalle ultime analisi e ricerche che mostrano come la possibilità di operare utilizzando un sito internet o un’app, invece di recarsi i una filiale fisica di un istituto di credito, sia la modalità preferita dalla maggior parte dei correntisti del nostro Paese.

Come rilevato da un’indagine condotta dall‘Osservatorio Fintech e Insurtech del Politecnico di Milano, i dati metto in mostra un atteggiamento sempre più digitale, anche nella gestione delle più basilari funzioni legate a un conto corrente bancario. Nello specifico, con l’ultima ricerca pubblicata alla fine dello scorso anno, nel primo semestre del 2023 si è registrata una crescita nel numero dei clienti attivi che hanno utilizzato i canali digitali delle proprie banche: si è passati dal 63 al 66%. Ed è salito di due punti percentuali (oggi al 57%) anche il numero dei clienti che utilizza uno smartphone per accedere al proprio conto corrente ed effettuare operazioni.

Digital banking, il trend in crescita in Italia

Ci sono, però, anche degli aspetti che mostrano una reticenza, da parte dei correntisti italiani, all’uso esclusivo del mezzo digitale. Per esempio, la stessa ricerca ha messo in evidenza come solo il 29% di loro utilizza app o siti online della propria banca per richiedere un fido bancario (il 56% preferisce andare in filiale e parlare con un operatore). Discorso analogo a quello per la richiesta di un mutuo. Questo vuol dire che per la gestione dei propri risparmi gli italiani prediligono i servizi di digital banking, ma quando si parla di altro si preferisce la possibilità di interagire con un dipendente della banca.

La conferma di questi numeri arriva anche dall’Osservatorio Digital Banking di ABI (Associazione Bancaria Italiana). Negli ultimi cinque anni, è aumentato di quasi il 50% il numero dei correntisti che accede al proprio conto da smartphone, utilizzando le app dedicate di ogni singolo istituto di credito. E anche la percentuale delle operazioni condotte (dal classico bonifico al giroconto) utilizzando questi strumenti è cresciuta, toccando quota +31,8%. A tutto ciò si lega anche il numero sempre più elevato di pagamenti digitali che da anni la stanno facendo da padrona nel settore.