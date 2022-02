I pericolosi effetti delle scommesse online per bambini

C’è un problema e si chiama gambling. In un momento storico in cui la gamificazione dei servizi è sempre maggiore, in cui i giochi online la fanno da padrone e in cui – allo stesso tempo – si cerca di imporre una severa regolamentazione del gioco d’azzardo, vedere assottigliarsi sempre di più il confine tra scommesse e giochi per minori rappresenta un rischio che una società che sta uscendo a fatica dalla full immersion nell’online causata da due anni di pandemia non può permettersi. Come rilevato da Axios negli ultimi giorni, la crescita dei download dei giochi online va di pari passo con altri fenomeni e con altre iniziative insospettabili che, però, nella filosofia che c’è alla base, risultano essere piuttosto preoccupanti.

LEGGI ANCHE > Minori e videogames, dati vs luoghi comuni | NOVESEDICESIMI

Differenze tra giochi e scommesse, il confine sempre più sottile

Nel 2020 il download di app di social gambling sono arrivati a toccare quota 1,39 miliardi. Un dato enorme. Questo elemento è sicuramente sottoposto a un controllo. In teoria, le app che permettono alle persone di effettuare puntate, anche con denaro virtuale, hanno una età limite al di sotto della quale non possono essere utilizzate. Tuttavia, questi limiti sono spesso facilmente aggirabili (basati, nella maggior parte dei casi, su autocertificazioni che possono essere modellate a piacimento dagli utenti). Inoltre, si assiste a una percezione sempre più diversa dei siti di betting, soprattutto nel settore dello sport. Le scommesse sportive vengono presentate sempre di più come un gioco di abilità, in cui le capacità e le competenze dell’utente in un determinato sport possono permettergli di effettuare vincite più o meno grandi. Cioè: sei bravo se indovini il risultato esatto di una partita, non sei semplicemente fortunato.

La traslazione di questa percezione (da esaltazione della fortuna a esaltazione dell’abilità) ha permesso al settore delle scommesse di guadagnare rapidamente terreno nelle preferenze degli utenti. Anche se questo settore comporta investimenti (e perdite, il più delle volte) di piccole quote di denaro. C’è di più: diverse aziende importanti (si pensi alla lega nazionale di Football americano, la NFL, una delle più seguite al mondo) hanno addirittura vagliato dei giochi per bambini dove l’abilità nell’individuare vincitori tra sfide virtuali e animate permette di guadagnare punti. Cosa ha di diverso questo meccanismo rispetto al gioco d’azzardo?