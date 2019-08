La rete e i social non offrono sempre grandi esempi, ma ci sono alcuni profili che emergono tra la folla per via del loro modo di raccontare la realtà. Nel corso delle scorse settimane abbiamo raccontato di come il profilo Twitter VujadIn Boskov abbia ricevuto un plebiscito (una sorta di standing ovation social) dopo una risposta allo spin doctor di Matteo Salvini, quel Luca Morisi che non parlava delle contestazioni in Calabria e Sicilia esaltando il leader della Lega. Dopo quella lezione di ‘realismo’, il profilo Twitter dedicato all’indimenticabile allenatore serbo è tornato a colpire, riportando a scuola il filosofo sovranista Diego Fusaro.

Ripercorriamo in breve la vicenda. Il tutto è partito da un tweet di Diego Fusaro che parlava dei ragazzi che decidono di andare a studiare all’estero: «Il bello della generazione Erasmus è che pensa che sia una conquista andare a lavare i piatti a Berlino e a Madrid». A questa provocazione (una delle tante del filosofo contemporaneo e sovranista che affolla Twitter dei propri pensieri), l’account di VujadIn Boskov aveva replicato così:

bello di generazione erasmus è che ora tutti italiani ha internet anche in paesi esteri, quindi mezza europa prende in giro per tue fesserie — Vujadln Boskov (@VujaBoskov) August 27, 2019

Diego Fusaro a ripetizioni da VujadIn Boskov

Una replica che non è andata giù a Diego Fusaro che, prontamente, ha deciso di replicare al profilo Twitter dedicato al mitico allenatore serbo, raccontando un pezzo di storia che, però, è completamente e temporalmente errata: «Conosco bene la Serbia, quella dell’eroico Slobodan Milošević, amico mio. Hai fatto bene a venire via di là perché là – Dio abbia in gloria la Serbia – i globalisti come te sono sbertucciati dal mattino a sera senza posa. Un caro saluto serbo e non servo di Washington». Peccato che, spesso e volentieri, la saccenza (e giudizi su pezzi di storia condannati da molti, quasi tutti, tranne i nostalgici di un determinato tipo di pensiero) sia in grado di trasformarsi nel classico boomerang.

boskov andato via da serbia quando c’era Tito, ma vista tua simpatia per dittatura e genocidio, probabilmente per te anche lui era eroe. io consiglia di rimanere su filosofia perché storia e economia non è tuo forte — Vujadln Boskov (@VujaBoskov) August 28, 2019

La risposta errata e l’epilogo con il blocco

Come è finita questa storia? Il professore, filosofo, commentatore politico, Diego Fusaro, non ha preso di buon grado la replica di VujadIn Boskov e, forse deluso dal successo delle risposte dell’account per celebrare il mitico allenatore rispetto ai suoi pensieri quotidiani, ha deciso di passare al contrattacco. Come? Così.

e dopo avere preso seconda legnata su denti, grande filosofo con cuore di coniglio scappa in sua tana https://t.co/ulmwp2SDMe pic.twitter.com/UlBam8SxLB — Vujadln Boskov (@VujaBoskov) August 28, 2019

(foto di copertina: ANSA/ALESSANDRO DI MARCO)