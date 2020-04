Il titolo del Die Welt: «In Italia la mafia sta solo aspettando una nuova pioggia di soldi da Bruxelles»

Nei giorni scorsi, due dei principali quotidiani tedeschi avevano espresso vicinanza all’Italia in questa fase di emergenza sanitaria. In primis fu la Bild che aveva omaggiato il nostro Paese con un articolo che invitava a resistere; il secondo è stato il Der Spiegel che ha nettamente criticato la posizione della Germania nei confronti degli eurobond per gestire la crisi da Coronavirus. E mentre Angela Merkel sembra aver allentato la presa sul suo «no» a prescindere, il Die Welt pubblica una pagina contro il nostro Paese.

LEGGI ANCHE > Il tedeschissimo Der Spiegel attacca Angela Merkel: «Sugli eurobond atteggiamento gretto e vigliacco»

«In Italia la mafia sta solo aspettando una nuova pioggia di soldi da Bruxelles», recita il titolo del giornale tedesco. Il tutto accompagnato da un occhiello che recita: «I confini della solidarietà». Il tema caldo sono gli eurobond e gli aiuti – che sono a livello europeo e non destinati a un solo Nazione – richiesti da molti Stati Membri per affrontare la crisi.

Il Die Welt e il titolo contro l’Italia

«Il Die Welt, un importante giornale tedesco, questa mattina ha invitato l’Europa a non aiutare l’Italia perché, ha scritto testualmente il quotidiano, ‘la mafia sta aspettando i soldi da Bruxelles’ – scrive Luigi Di Maio sulla propria pagina Facebook -. Non voglio aprire polemiche perché, francamente, qui in Italia non ne abbiamo nemmeno il tempo, ma lasciatemi dire che trovo vergognosi e inaccettabili i toni usati dal giornale tedesco. Mi auguro che Berlino li condanni e si dissoci».

Le resistenze dell’Olanda

In Europa, nel frattempo, la posizione della Germania sembra essere molto meno rigida rispetto ai giorni precedenti. Solo l’Olanda, che questa mattina ha bocciato per ben due volte (in Parlamento) la questione eurobond, continua a esser ferma sulle proprie posizioni. Anche lì, però, il numero di contagi è in costante crescita. Chissà se questo porterà a un ravvedimento (molto meno egoistico).

(foto di copertina: da pagina Facebook di Luigi Di Maio)