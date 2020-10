Attenzione, perché non è detto che la proposta non trovi spazio nelle prossime ore. Arriva dalle regioni, in modo particolare dal presidente della conferenza stato-regioni Stefano Bonaccini, la richiesta al governo di prevedere la didattica a distanza per le scuole superiori, in modo tale da ovviare al sovraffollamento del trasporto pubblico in questa fase delicata per la diffusione del contagio da coronavirus.

Didattica a distanza, la proposta dei governatori

La ratio della proposta è piuttosto chiara: dal momento che gli studenti delle scuole superiori teoricamente dovrebbero aver acquisito una maggiore autonomia nell’apprendimento, allora potrebbero essere i primi a poter effettuare delle lezioni a distanza per tutta la durata dell’orario scolastico. Ovviamente, questo non è previsto per i livelli di istruzione inferiori: scuole elementari e medie, oltre che le scuole dell’infanzia, non possono fare a meno della didattica in presenza e, pertanto, continuerebbero a frequentare le classi.

La conferenza stato-regioni ha chiesto al governo di applicare la didattica a distanza agli alunni delle superiori per evitare la pressione sul trasporto pubblico, considerando anche possibili restrizioni da questo punto di vista (l’80% attuale, potrebbe essere riportato nuovamente al 50% secondo alcune indiscrezioni che si sono rincorse in giornata). L’idea, lanciata da Bonaccini (nonostante l’Emilia-Romagna sia uno dei territori messi meglio a livello di servizi alla persona rispetto al resto d’Italia), è stata condivisa anche dagli altri presidenti di regione e potrebbe essere accolta dal governo: possibile anche che trovi spazio nel dpcm di questa sera. Ma se non si dovesse inserire questo passaggio, non si esclude che la proposta possa essere sondata anche nei prossimi giorni, se il livello della pandemia dovesse attestarsi ancora su questi numeri.